 >  >  > ブラックグラマ ミンク コート ロング 着丈89cm ブラック / レディース 毛皮 ロングコート ノーマルミンク ファー ファーコート ノーカラーコート ノーカラー ベルト高級毛皮 リアルファー 冬

台湾の一世帯当たりの可処分所得について、直近のデータに基づき計算すると パーティードレス ショートドレス オーダーメイド 結婚式 二次会 演奏会 披露宴 dress ワンピース 超高品質ミディアム カラードレス 3594、可処分所得の平均は約300万円程度（為替レート：約3.2円/元）になります。もし一世帯あたり就業して収入を得ている家族が夫婦二人（一世帯あたり）とすれば Real Cashmere レディース CLOTHING 送料無料 Grey Crewneck Womens Sweater 、1人当たりの可処分所得は150万円程度ということになります。

台湾のGDPと1人あたりのGDP トーマスワイルド (Thomas Wylde) レイヤード半袖ブラウス シルク ブラックd2ha40416proot 2016SS レディース春夏新作 送料無料 正規取扱 インベストメンツ レディース トップス ブラウス・シャツ【Investments Plus Gold Label Non-Iron Long Sleeve Button Shirt】French Blue、

項目 GDP GDP/人 平均可処分所得 農家 非農家 単位 百万US$ US$ 元 元 元 1998 275,080 12,598 873,175 711,672 892,906 1999 299,010 13,585 889,053 758,112 905,902 2000 326,205 14,704 891,445 750,003 909,010 2001 293,712 13,147 868,651 720,982 886,731 2002 301,088 13,404 875,919 703,171 895,568 2003 310,757 13,773 881,662 706,999 899,231 2004 339,973 15,012 891,249 729,475 905,930 2005 364,832 16,051 894,574 710,673 910,988 2006 376,375 16,491 913,092 774,219 925,510 2007 393,134 17,154 923,874 768,386 937,071 2008 400,132 17,399 913,687 753,776 925,710 2009 377,529 16,359 887,605 708,602 900,631 2010 428,186 18,503 889,353 702,834 910,281 2011 465,187 20,057 907,988 768,712 924,871 2012 475,257 20,423 923,584 804,168 937,188 2013 489,132 20,952 942,208 803,957 957,959

、および一世帯あたりの可処分所得についての統計データは下表の通りです。

（引用元：台湾政府統計データ）

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