ブラックグラマ ミンク コート ロング 着丈89cm ブラック / レディース 毛皮 ロングコート ノーマルミンク ファー ファーコート ノーカラーコート ノーカラー ベルト高級毛皮 リアルファー 冬 Dezso 送料無料 布扇子70型30問
2017/07/19
台湾の一世帯当たりの可処分所得について、直近のデータに基づき計算すると パーティードレス ショートドレス オーダーメイド 結婚式 二次会 演奏会 披露宴 dress ワンピース 超高品質ミディアム カラードレス 3594、可処分所得の平均は約300万円程度（為替レート：約3.2円/元）になります。もし一世帯あたり就業して収入を得ている家族が夫婦二人（一世帯あたり）とすれば Real Cashmere レディース CLOTHING 送料無料 Grey Crewneck Womens Sweater 、1人当たりの可処分所得は150万円程度ということになります。
台湾のGDPと1人あたりのGDP トーマスワイルド (Thomas Wylde) レイヤード半袖ブラウス シルク ブラックd2ha40416proot 2016SS レディース春夏新作 送料無料 正規取扱 インベストメンツ レディース トップス ブラウス・シャツ【Investments Plus Gold Label Non-Iron Long Sleeve Button Shirt】French Blue、、および一世帯あたりの可処分所得についての統計データは下表の通りです。
|項目
|GDP
|GDP/人
|平均可処分所得
|農家
|非農家
|単位
|百万US$
|US$
|元
|元
|元
|1998
|275,080
|12,598
|873,175
|711,672
|892,906
|1999
|299,010
|13,585
|889,053
|758,112
|905,902
|2000
|326,205
|14,704
|891,445
|750,003
|909,010
|2001
|293,712
|13,147
|868,651
|720,982
|886,731
|2002
|301,088
|13,404
|875,919
|703,171
|895,568
|2003
|310,757
|13,773
|881,662
|706,999
|899,231
|2004
|339,973
|15,012
|891,249
|729,475
|905,930
|2005
|364,832
|16,051
|894,574
|710,673
|910,988
|2006
|376,375
|16,491
|913,092
|774,219
|925,510
|2007
|393,134
|17,154
|923,874
|768,386
|937,071
|2008
|400,132
|17,399
|913,687
|753,776
|925,710
|2009
|377,529
|16,359
|887,605
|708,602
|900,631
|2010
|428,186
|18,503
|889,353
|702,834
|910,281
|2011
|465,187
|20,057
|907,988
|768,712
|924,871
|2012
|475,257
|20,423
|923,584
|804,168
|937,188
|2013
|489,132
|20,952
|942,208
|803,957
|957,959
（引用元：台湾政府統計データ）
GDP：
GDP（国内総生産）とは MSGM レディース トップス シャツ ブラウス 送料無料 floral jacquard blouse、、国内の生産活動による商品・サービスの産出額から原材料などの中間投入額を控除した付加価値の総額
1人当たりGDP：「GDP÷人口」
可処分所得：
実収入から税金や社会保険料などの非消費支出を差し引いた手取り収入のことを示し、
、、「家計が自由に処分することができる所得」とも言われる
Hanky Panky ハンキーパンキー 下着 Signature Lace Lined Bandeau 487102 Black ルシー レディース ニット&セーター アウター Inner Journey Wrap - Women's Rose Taupe Cosabella コサベラ 下着 ブラ Cosabella Bisou Tex Bustier,Cosabella 'New Soire' Underwire Bra 女性 レディース Dolce Vita ドルチェビータ ブーツ Kara Anthracite Nubuck ドナモーガン レディース ワンピース トップス Bailey Gown Petal,ジェシカシンプソン レディース ワンピース トップス Printed Bow Back Dress Print レイス レディース ワンピース トップス naomi cold-shoulder chiffon dress MULTI 【マダム】[choochoo7★セレクト]◎スーツイタリアサイズ-42スカートベージュ/肌ウエストメッシュ シェル 刺繍レディースセットアップ・スーツ#m983-05-42,Arcteryx レディース トップス シャツ ブラウス 送料無料 Black Prelles Tank Balenciaga Arena Classic Work Bag Ileana Makri Diamond Small Horseshoe Pendant Necklace,Balenciaga Metallic Edge Velo 手縫い仕立て付き 濱縮緬 冬物 喪服着物 正絹100％ 浜ちりめん m-010 和装 着物 踊り衣裳 反物 谷印 シルク加工絵羽 青紫（金×白柄） 取り寄せ商品 日本の踊り 掲載 踊り絵羽 稽古 習い事 舞踊 民謡 発表会《女性用 レディース 洗える着物》 ポイント20倍 ポイント20倍,ウエストバウンド レディース トップス ブラウス・シャツ【Westbound Plus Two-Pocket Boyfriend Shirt】Cool Plaid イントロ レディース トップス ブラウス・シャツ【Intro Split V-Neck 3/4 Sleeve Embroidered Peasant Top】Racing Red お歳暮 御歳暮 リニューアルオープン記念 【つばき・紫】 風呂敷 正絹 75cm ふろしき風呂敷専門店 シルク 椿 送料無料.IMPERIAL レディース SHIRTS 送料無料 Dark blue Blouse Velvet レディース CLOTHING 送料無料 Grey by Graham & Spencer Dacia Top シースルーチュールワンピース,ホルストン ヘリテイジ レディース ワンピース・ドレス ワンピース【Strapless Notch Neck Printed Dress】Ink Crocus Print アールエスブイピー レディース ワンピース・ドレス ワンピース【Pleasant Pattern Dress w/ Sequin】Pink Multi MICHAEL Michael Kors レディース ドレス ワンピース 送料無料 Charcoal Sleeveless Tank Sweater Dress,LILY FUR BONDED (K-WAY/ケーウェイ)／ケーウェイ（K-WAY ） *【noeud】【佐藤繊維】2017年秋冬新作【送料無料】【代引き手数料無料】【日本製】モヘヤバイカラーニットセーター【ピンク系#11】【グレー系#72】(サイズ*フリー9/11)【メーカー希望小売価格(税別)000】 全3色【大きいサイズ】ウォッシャブルジャケット／エウルキューブ（ｅｕｒ3）【dl】0101marui.【スーパーセールでポイント最大36倍】メンズビジネス10点福袋（ワイシャツ4枚＆ネクタイ6点） 1週間コーディネート Lサイズ 【 10点お得セット 】 【SALE】Honey mi Honey(ハニーミーハニー) 2015 Winter新作★ flower organdie blouse フラワーオーガンジーブラウス サエコさん、ローラちゃん愛用 レディースファッション デート 女子会 襟トップス【】.スグ使える割引クーポン配布中！【ポイント10倍/送料無料】YANUK ヤヌーク PATRICIA ANCLE パトリシア アンクル ストレッチスキニーデニムパンツ（ホワイト）YANUK 57141057【コンビニ受取対応商品】 LAMOUR DES PIEDS レディース シューズ 靴 送料無料 Brandy Suede Leather Beziers Slip-On.H2O ITALIA レディース COATS & JACKETS 送料無料 Black Blazer ボボウ レディース アウター ジャケット【Dries Textured Jacket w/ Faux Suede Neckline】Python.Free People レディース トップス シャツ ブラウス 送料無料 Black Combo Sleeveless Keyhole Tank LULU DK レディース ジュエリー 送料無料 Gold/ A Love Letters Spinning Initial Necklace.Vaneli レディース ローファー シューズ 送料無料 Black Gilla Print Amarena Amen レディース デニム ジーンズ ジーパン 送料無料 Cropped-Jeans mit Herzmotiven The post ♪レディース♪ボトムス♪紗スカート♪ 【5点】mircs『FS』※海外取り寄せ商品・納期に時間がかかります appeared first on. Somedays Lovin レディース ドレス ワンピース 送料無料 Karolina Floral Off Shoulder Ruffle Dress カマリカルチャー レディース ワンピース トップス Long Sleeve Turtleneck Dress To Knee Black マレーラ レディース ワンピース・ドレス ワンピース【Moto Striped Silk Shirt Dress】honey,ジョンブル JOHNBULL レディース ジーンジャケット ライトオンス デニム ジャケット ユーズド AL797 メーカー取寄せ（納期３から４日）S/M THE GABRIEL CHELSEAガブリエルチェルシーツイルハーフトラウザーズ(ブラック×Sサイズ)セール除外/Discount sale exclusion item 定番 ポイント10倍！通勤・オフィスに最適な美脚パンツ MARUKUMA定番パンツ 試着後購入可能 ウールパンツ ロングパンツ シニア 美スタイル 秋冬【グレー】,Chipie レディース カーディガン セーター 送料無料 Blue / ECRU 8F15042 ホワイ トスタッフ レディース デニムパンツ ボトムス Biker Jegging khaki Amuse Society アミューズ ソサイエティ レディース Shirts/Blouses 送料無料 Black Sands Amour Henley Top,Gimmicks レディース Shirts/Blouses 送料無料 Cafe Creme Pieced Thermal Top キュール レディース カジュアルパンツ ボトムス Kory Aluminum alice + olivia レディース セーター カーディガン 送料無料 Rose Tan Dia Scallop Sweater,トルヴェ レディース トップス ニット・セーター【Rib Knit Sweater】Black ノッピーズ レディース トップス ニット・セーター【Georgia Stripe Maternity Sweater】Navy Norma Kamali レディース ドレス ワンピース 送料無料 Red One Shoulder Diagonal Tunic,FRENCH CONNECTION フレンチコレクション レディース ドレス ワンピース 送料無料 Light Grey Melange Sweeter Sweater Dress Snobby Sheep レディース sweaters 送料無料 Grey Ruffled Sweater Derhy レディース コート 送料無料 Black TALC.ジャグ ジーンズ レディース ボトムス・パンツ ジーンズ・デニム【Petite Nora Pull-On Skinny Freedom Colored Knit Denim in Opal】Opal 【5%OFF】【国内送料無料】『Heritage Season』ツータック ワイドパンツMissLee/ミスリー/ヘリテージシーズン/ワイド/ガウチョ/Lee--LL5940_300アクス三信/AXS SANSHIN/サンシン 【5%OFF】【国内送料無料】Heritage LASTIC ULTRA HOLDMissLee/ミスリー/カラー デニム/スキニー/ヘリテージ ラスティック/ジェギンス/ブラックLL1730_318_375【RCP】アクス三信/AXS SANSHIN/サンシン,【送料無料】【Lady Lee】DUNGAREES ペインター(ヒッコリー) リー EMMA&GAIA レディース COATS & JACKETS 送料無料 Black Down jacket 呉服屋 訳あり 正絹 紬アンサンブル 着物＋羽織 反物 濃紺 男物 女物 絹100% 長さ21.2m カジュアル お正月 宴席 御稽古 小物制作 洋服 着付け お茶席 きもの 生地 未仕立品 別誂え,西陣織り 袋帯 手櫛すくい織り 色金糸に瓢箪に蔓 腹にタイコのポイント柄【和服】【帯】【袋帯】 浴衣 2点 セット 浴衣帯 【送料無料】【】 玉城ティナ キスミス リボン レトロ モダン （ 白 エメラルドグリーン ） おしゃれ セット 個性的 水玉 女性用 レディース 浴衣 ゆかた 155-170cm トールサイズ対応 Junya Watanabe レディース ドレス ワンピース 送料無料 VIOLET Comme Des Gar?ons Printed T-shirt Dress.ブルーライフ レディース ボトムス・パンツ【Jeanne Wrap Culotte Blue Life】Monaco Sunset Kasper レディース スーツ 送料無料 Gray Flat Front Pants フローラベラ レディース アパレル 水着 - カバーアップ ミスティックアイレットカバーアップシャツドレス、ホワイト Flora Bella Women's Apparel Swimwear-Coverups Mystic Eyelet Coverup Shirtdress, White,シーフォリー Seafolly レディース 水着 スイムウェア【Twist Halter Maillot Swimsuit】blue navy Vera Bradley ヴェラ・ブラッドリー handbags Carson Mini Saddle Bag Black Naked & Famous メンズ トップス シャツ ブラウス 送料無料 Slub Double Gauze/Bl Kimono Shirt,Tribal トリバル レディース 女性用 長袖 ファッション ブラウス Tribal トリバル Long Sleeve V-Neck Printed Blouse - Red 髪飾り 花魁簪(かんざし)4点セット 卵甲 牡丹 成人式 結婚式 和装 着物 卒業式 入学式 花しおり 振袖 袴 ヘアアクセサリー 花魁 踊り 卵甲 BCBG ＢＣＢＧ レディース シューズ 靴 送料無料 Whisper Grey Lynn Sock Fit Woven Sneaker. The post Vince メンズ ジーンズ ジーパン デニム 送料無料 Classic Wash Drop-Rise Five-Pocket Jeans appeared first on.
ブラックグラマ ミンク コート ロング 着丈89cm ブラック / レディース 毛皮 ロングコート ノーマルミンク ファー ファーコート ノーカラーコート ノーカラー ベルト高級毛皮 リアルファー 冬 Dezso 送料無料 布扇子70型30問
ブラックグラマ ミンク コート ロング 着丈89cm ブラック / レディース 毛皮 ロングコート ノーマルミンク ファー ファーコート ノーカラーコート ノーカラー ベルト高級毛皮 リアルファー 冬 Dezso 送料無料 布扇子70型30問
Hanky Panky ハンキーパンキー 下着 Signature Lace Lined Bandeau 487102 Black ルシー レディース ニット&セーター アウター Inner Journey Wrap - Women's Rose Taupe Cosabella コサベラ 下着 ブラ Cosabella Bisou Tex Bustier,Cosabella 'New Soire' Underwire Bra 女性 レディース Dolce Vita ドルチェビータ ブーツ Kara Anthracite Nubuck ドナモーガン レディース ワンピース トップス Bailey Gown Petal,ジェシカシンプソン レディース ワンピース トップス Printed Bow Back Dress Print レイス レディース ワンピース トップス naomi cold-shoulder chiffon dress MULTI 【マダム】[choochoo7★セレクト]◎スーツイタリアサイズ-42スカートベージュ/肌ウエストメッシュ シェル 刺繍レディースセットアップ・スーツ#m983-05-42,Arcteryx レディース トップス シャツ ブラウス 送料無料 Black Prelles Tank Balenciaga Arena Classic Work Bag Ileana Makri Diamond Small Horseshoe Pendant Necklace,Balenciaga Metallic Edge Velo 手縫い仕立て付き 濱縮緬 冬物 喪服着物 正絹100％ 浜ちりめん m-010 和装 着物 踊り衣裳 反物 谷印 シルク加工絵羽 青紫（金×白柄） 取り寄せ商品 日本の踊り 掲載 踊り絵羽 稽古 習い事 舞踊 民謡 発表会《女性用 レディース 洗える着物》 ポイント20倍 ポイント20倍,ウエストバウンド レディース トップス ブラウス・シャツ【Westbound Plus Two-Pocket Boyfriend Shirt】Cool Plaid イントロ レディース トップス ブラウス・シャツ【Intro Split V-Neck 3/4 Sleeve Embroidered Peasant Top】Racing Red お歳暮 御歳暮 リニューアルオープン記念 【つばき・紫】 風呂敷 正絹 75cm ふろしき風呂敷専門店 シルク 椿 送料無料.IMPERIAL レディース SHIRTS 送料無料 Dark blue Blouse Velvet レディース CLOTHING 送料無料 Grey by Graham & Spencer Dacia Top シースルーチュールワンピース,ホルストン ヘリテイジ レディース ワンピース・ドレス ワンピース【Strapless Notch Neck Printed Dress】Ink Crocus Print アールエスブイピー レディース ワンピース・ドレス ワンピース【Pleasant Pattern Dress w/ Sequin】Pink Multi MICHAEL Michael Kors レディース ドレス ワンピース 送料無料 Charcoal Sleeveless Tank Sweater Dress,LILY FUR BONDED (K-WAY/ケーウェイ)／ケーウェイ（K-WAY ） *【noeud】【佐藤繊維】2017年秋冬新作【送料無料】【代引き手数料無料】【日本製】モヘヤバイカラーニットセーター【ピンク系#11】【グレー系#72】(サイズ*フリー9/11)【メーカー希望小売価格(税別)000】 全3色【大きいサイズ】ウォッシャブルジャケット／エウルキューブ（ｅｕｒ3）【dl】0101marui.【スーパーセールでポイント最大36倍】メンズビジネス10点福袋（ワイシャツ4枚＆ネクタイ6点） 1週間コーディネート Lサイズ 【 10点お得セット 】 【SALE】Honey mi Honey(ハニーミーハニー) 2015 Winter新作★ flower organdie blouse フラワーオーガンジーブラウス サエコさん、ローラちゃん愛用 レディースファッション デート 女子会 襟トップス【】.スグ使える割引クーポン配布中！【ポイント10倍/送料無料】YANUK ヤヌーク PATRICIA ANCLE パトリシア アンクル ストレッチスキニーデニムパンツ（ホワイト）YANUK 57141057【コンビニ受取対応商品】 LAMOUR DES PIEDS レディース シューズ 靴 送料無料 Brandy Suede Leather Beziers Slip-On.H2O ITALIA レディース COATS & JACKETS 送料無料 Black Blazer ボボウ レディース アウター ジャケット【Dries Textured Jacket w/ Faux Suede Neckline】Python.Free People レディース トップス シャツ ブラウス 送料無料 Black Combo Sleeveless Keyhole Tank LULU DK レディース ジュエリー 送料無料 Gold/ A Love Letters Spinning Initial Necklace.Vaneli レディース ローファー シューズ 送料無料 Black Gilla Print Amarena Amen レディース デニム ジーンズ ジーパン 送料無料 Cropped-Jeans mit Herzmotiven
The post ♪レディース♪ボトムス♪紗スカート♪ 【5点】mircs『FS』※海外取り寄せ商品・納期に時間がかかります appeared first on.
Somedays Lovin レディース ドレス ワンピース 送料無料 Karolina Floral Off Shoulder Ruffle Dress カマリカルチャー レディース ワンピース トップス Long Sleeve Turtleneck Dress To Knee Black マレーラ レディース ワンピース・ドレス ワンピース【Moto Striped Silk Shirt Dress】honey,ジョンブル JOHNBULL レディース ジーンジャケット ライトオンス デニム ジャケット ユーズド AL797 メーカー取寄せ（納期３から４日）S/M THE GABRIEL CHELSEAガブリエルチェルシーツイルハーフトラウザーズ(ブラック×Sサイズ)セール除外/Discount sale exclusion item 定番 ポイント10倍！通勤・オフィスに最適な美脚パンツ MARUKUMA定番パンツ 試着後購入可能 ウールパンツ ロングパンツ シニア 美スタイル 秋冬【グレー】,Chipie レディース カーディガン セーター 送料無料 Blue / ECRU 8F15042 ホワイ トスタッフ レディース デニムパンツ ボトムス Biker Jegging khaki Amuse Society アミューズ ソサイエティ レディース Shirts/Blouses 送料無料 Black Sands Amour Henley Top,Gimmicks レディース Shirts/Blouses 送料無料 Cafe Creme Pieced Thermal Top キュール レディース カジュアルパンツ ボトムス Kory Aluminum alice + olivia レディース セーター カーディガン 送料無料 Rose Tan Dia Scallop Sweater,トルヴェ レディース トップス ニット・セーター【Rib Knit Sweater】Black ノッピーズ レディース トップス ニット・セーター【Georgia Stripe Maternity Sweater】Navy Norma Kamali レディース ドレス ワンピース 送料無料 Red One Shoulder Diagonal Tunic,FRENCH CONNECTION フレンチコレクション レディース ドレス ワンピース 送料無料 Light Grey Melange Sweeter Sweater Dress Snobby Sheep レディース sweaters 送料無料 Grey Ruffled Sweater Derhy レディース コート 送料無料 Black TALC.ジャグ ジーンズ レディース ボトムス・パンツ ジーンズ・デニム【Petite Nora Pull-On Skinny Freedom Colored Knit Denim in Opal】Opal 【5%OFF】【国内送料無料】『Heritage Season』ツータック ワイドパンツMissLee/ミスリー/ヘリテージシーズン/ワイド/ガウチョ/Lee--LL5940_300アクス三信/AXS SANSHIN/サンシン 【5%OFF】【国内送料無料】Heritage LASTIC ULTRA HOLDMissLee/ミスリー/カラー デニム/スキニー/ヘリテージ ラスティック/ジェギンス/ブラックLL1730_318_375【RCP】アクス三信/AXS SANSHIN/サンシン,【送料無料】【Lady Lee】DUNGAREES ペインター(ヒッコリー) リー EMMA&GAIA レディース COATS & JACKETS 送料無料 Black Down jacket 呉服屋 訳あり 正絹 紬アンサンブル 着物＋羽織 反物 濃紺 男物 女物 絹100% 長さ21.2m カジュアル お正月 宴席 御稽古 小物制作 洋服 着付け お茶席 きもの 生地 未仕立品 別誂え,西陣織り 袋帯 手櫛すくい織り 色金糸に瓢箪に蔓 腹にタイコのポイント柄【和服】【帯】【袋帯】 浴衣 2点 セット 浴衣帯 【送料無料】【】 玉城ティナ キスミス リボン レトロ モダン （ 白 エメラルドグリーン ） おしゃれ セット 個性的 水玉 女性用 レディース 浴衣 ゆかた 155-170cm トールサイズ対応 Junya Watanabe レディース ドレス ワンピース 送料無料 VIOLET Comme Des Gar?ons Printed T-shirt Dress.ブルーライフ レディース ボトムス・パンツ【Jeanne Wrap Culotte Blue Life】Monaco Sunset Kasper レディース スーツ 送料無料 Gray Flat Front Pants フローラベラ レディース アパレル 水着 - カバーアップ ミスティックアイレットカバーアップシャツドレス、ホワイト Flora Bella Women's Apparel Swimwear-Coverups Mystic Eyelet Coverup Shirtdress, White,シーフォリー Seafolly レディース 水着 スイムウェア【Twist Halter Maillot Swimsuit】blue navy Vera Bradley ヴェラ・ブラッドリー handbags Carson Mini Saddle Bag Black Naked & Famous メンズ トップス シャツ ブラウス 送料無料 Slub Double Gauze/Bl Kimono Shirt,Tribal トリバル レディース 女性用 長袖 ファッション ブラウス Tribal トリバル Long Sleeve V-Neck Printed Blouse - Red 髪飾り 花魁簪(かんざし)4点セット 卵甲 牡丹 成人式 結婚式 和装 着物 卒業式 入学式 花しおり 振袖 袴 ヘアアクセサリー 花魁 踊り 卵甲 BCBG ＢＣＢＧ レディース シューズ 靴 送料無料 Whisper Grey Lynn Sock Fit Woven Sneaker.
The post Vince メンズ ジーンズ ジーパン デニム 送料無料 Classic Wash Drop-Rise Five-Pocket Jeans appeared first on.
ブラックグラマ ミンク コート ロング 着丈89cm ブラック / レディース 毛皮 ロングコート ノーマルミンク ファー ファーコート ノーカラーコート ノーカラー ベルト高級毛皮 リアルファー 冬 Dezso 送料無料 布扇子70型30問
共有:
- クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)
- レスリー フェイ レディース トップス ワンピース【Leslie Fay Floral Halter Maxi Dress】Passion Fruit/Multi
- Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)
- クリックして Google+ で共有 (新しいウィンドウで開きます)
- ケーブルニット×チェックワンピ
- エイソス レディース トップス ワンピース【ASOS SALON Lace Pinny Backless Full Midi Prom Dress】Green
- Stutterheim Raincoats レディース コート 送料無料 NAVY Stockholm Coated-Tech-Fabric Raincoat
-台湾概要