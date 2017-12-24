[スーパーセール中エントリーしてポイント5倍]断熱玄関ドア YKKap ヴェナート D4仕様 M09 両袖FIXドア W1235×H2330mm 手動錠仕様 Aタイプ 182cm×20m ケーシング 【代引不可】公式オンラインストア

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2017-12-24

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次の中から本人確認書類が１点必要となります。
本人確認書類は、日本の官公庁が発行した有効期限内のもので、氏名、生年月日、現住所が確認できるものに限ります。
・運転免許証または運転経歴証明書
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・住民基本台帳カード（写真付き）
・旅券（パスポート）
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・各種健康保険証（カード式・折りたたみ式）
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　AMERICANEXPRESS、Diners、JCB、MasterCard、VISA
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　サークルＫサンクス、セブンイレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、
　ミニストップ、ローソン
・ペイジー対応銀行ＡＴＭ（みずほ銀行、三井住友銀行 、りそな銀行、埼玉りそな銀行、ゆうちょ銀行、千葉銀行など）　
・ペイジー対応オンラインバンキング（楽天銀行、ジャパンネット銀行、都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、労働金庫、農協、漁協など）
※オンラインバンキングの利用については、別途金融機関との契約が必要です。
申し込みに年齢制限はありますか？
満１５歳以上の方に限ります。
スマートフォンで開示結果が受け取れますか？
スマートフォンへの開示結果の送信は行っておりません。
開示結果はご本人の現住所へ｢簡易書留（親展）｣で送付致します。
開示結果は手続きを完了してから何日くらいで届きますか？
お住まいの地域や郵便事情にもよりますが、申込内容に不備が無ければ通常１週間程度で届きます。
申し込み後のキャンセルを行うことはできますか？
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申し込みのステップが進む毎に届くメールから「状況照会画面」にアクセスすることにより進捗状況をご確認いただけます。
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また、サーバ等もファイアウォールによる高セキュリティが保たれ、個人情報保護法及び各種ガイドラインに沿った安全管理措置が保たれていますのでご安心ください。
スマートフォンの開示申込で旧氏名（別名）の情報を開示してもらうことはできますか？
スマートフォンでは旧氏名（別名）での情報の開示を申し込むことができません。
旧氏名（別名）での情報開示をご希望される場合は、窓口か郵送でのお申し込みをご利用いただきますようお願い致します。
スマートフォンで代理人からの申し込みはできますか？
スマートフォンでは代理人からのお申し込みは受け付けておりません。
代理人からの情報開示をご希望される場合は、窓口か郵送でのお申し込みをご利用いただきますようお願い致します。
夫婦で同じスマートフォンから申し込めますか？
申し訳ございませんが、ご本人様のスマートフォンからのお申し込みをお願い致します。
親子共有の健康保険証ですが、１回のデータ送信で親子の申込はできますか？
複数人の開示申し込みを同時に受け付けることができません。同じ健康保険証のご利用で開示申し込みをすることは可能ですが、お申込み手続きはそれぞれお願い致します。
申し込みの際に、間違って入力し送信してしまった個人情報、

、本人確認書類のデータを消してもらえますか？
不備があった場合は再度手続きをされると情報が訂正されます。申込手続きを途中でやめた場合、入力されたデータは３カ月間保管された後に自動的に削除されます。
本人確認書類の画像がうまく撮れなかったのでＦＡＸ送信してもいいですか？
申し訳ございませんがＦＡＸでの画像の受信は受け付けておりません。
画像に不備があった場合、ＪＩＣＣから再度送信依頼のご連絡を致しますので、ご利用手順に従いＪＩＣＣ書類送付アプリをご利用ください。
本人確認書類の画像がうまく撮れなかったので郵送で送ってもいいですか？
申し訳ございませんが郵送では受け付けておりません。
画像に不備があった場合、ＪＩＣＣから再度送信依頼のご連絡を致しますので、ご利用手順に従いＪＩＣＣ書類送付アプリをご利用ください。
開示結果の送付先を自宅以外に変更することはできますか？
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入力途中で画面が動かなくなってしまいましたがどうすればよいですか？
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「ペイジー」とは何ですか？
金融機関のオンラインバンキングや、「Ｐａｙ－ｅａｓｙ」マークが貼付されているＡＴＭなどの手段を利用して電子的に支払いを行うことができるサービスです。
ＡＴＭのサービス時間は各金融機関で異なります。またオンラインバンキングのご利用は別途お取引されている金融機関とのご契約が必要です。
詳細につきましては、各金融機関にお問い合わせください。
支払期限が過ぎてしまった場合はどうしたらよいですか？
申し訳ございませんが、もう一度初めからやり直してください。
お客様番号、確認番号、収納機関番号をメモするのを忘れてしまった場合はどうしたらよいですか？
「コンビニ・ＡＴＭ決済のご案内｣メールを送信しておりますので、再度メールからアクセスしてご確認ください。
クレジットカードの有効期間があと１カ月なのですが決済できますか？
クレジットカードの有効期限内であれば決済可能です。
セキュリティコードとは何ですか？
セキュリティコードとは、クレジットカードの裏面署名欄などに印刷されている３桁の数字です。
※AMERICANEXPRESSの場合は表面（右上または左上）に印刷されている４桁の数字
詳しくはカード会社に直接お問い合わせください。
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ご本人様名義以外のカードはご利用いただけません。
コンビニエンスストアで支払をするための端末(キオスク端末)の使い方を教えてもらえますか？
設置店でお問い合わせください。
コンビニ決済からクレジット決済に変更したいのですが可能ですか？
申し込みの有効期限内でコンビニエンスストアでの払込を行っていない場合は、、、「お支払い方法選択」メールから再度操作をされることにより変更することができます。
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