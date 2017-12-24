【送料無料】メリタ コーヒーポッドマシーン　MKM112B　コーヒーマシン【】【_のし】【】 日本製 日本精密測器 ワイヤードリモコンは大幅値下げ！

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2017-12-24
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メリタ ポッド式マシン
ポッドマシーンは、専用のポッドコーヒーをセットしボタンを押すだけで簡単に１杯ずつ泡立ちコーヒーを抽出できるコーヒーマシンです。
●ワンプッシュ＆約30秒抽出で本格コーヒーが味わえます。
●誰がいつ抽出しても、常に一定の品質に
●抽出量の設定が可能で、カップに合わせた提供が可能
●お手入れが簡単
品名 メリタ コーヒーポッドマシーン 品番 MKM112B 外形寸法 W220×H350×D250(mm) 質量 2.3kg タンク容量 1.0リットル 電源 100V(50／60Hz) 定格最大消費電力 1000W 原材料 ポリプロピレン、アクリル、ステンレス メーカー メリタ JAN 4902717222606
|お取り寄せ：通常4～7日程度で出荷予定
|所在地
|千葉県千葉市美浜区稲毛海岸５－１－４４１外４筆
|区分・数量
|土 地・33,643.46平方メートル
工作物・一式
立木竹・46本
|入札参加申込
受付期間（予定）
|平成29年12月1日（金曜日）から
平成30年 1月5日（金曜日）まで
|入札及び
開札日（予定）
|平成30年1月23日（火曜日）
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