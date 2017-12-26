 >  >  > コロナ セラミックヒーター CH-97R-S シルバー コアヒートスリム(代引不可)【送料無料】【smtb-f】

8月のリトミック広場

習い事＋広場 ８月２２日(火）、２８日(月) 10：00～13：00（※リトミックは約1時間） 対象：8ヶ月（お座りができる頃）～3才未就園児 参加料金：2000円 はじめての習い事にリトミックはいかがですか？ 小さい子は音楽が大好き♪ ピアノのリズムに合わせて動いたり、季節のテーマの音遊びをしたり、 最後にその日のテーマの制作もします♪ リトミックをした後、みんなでお弁当を食べたり、おもちゃで遊 …