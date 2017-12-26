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コロナ セラミックヒーター CH-97R-S シルバー コアヒートスリム(代引不可)【送料無料】【smtb-f】 【不可】 東芝 テーブル

投稿日 2017-12-26
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2017-12-26
2017.08.01

8月のリトミック広場

習い事＋広場 ８月２２日(火）、２８日(月)　10：00～13：00（※リトミックは約1時間） 対象：8ヶ月（お座りができる頃）～3才未就園児 参加料金：2000円 はじめての習い事にリトミックはいかがですか？ 小さい子は音楽が大好き♪ ピアノのリズムに合わせて動いたり、季節のテーマの音遊びをしたり、 最後にその日のテーマの制作もします♪ リトミックをした後、みんなでお弁当を食べたり、おもちゃで遊 …

2017.07.04

7月のリトミック広場

習い事＋広場 ７月10日(月）、24日(月)　10：00～13：00（※リトミックは約1時間） 対象：8ヶ月（お座りができる頃）～3才未就園児 参加料金：2000円 はじめての習い事にリトミックはいかがですか？ 小さい子は音楽が大好き♪ ピアノのリズムに合わせて動いたり、季節のテーマの音遊びをしたり、 最後にその日のテーマの制作もします♪ リトミックをした後、みんなでお弁当を食べたり、おもちゃで遊 …

2017.06.25

おもちゃの広場＆幼稚園座談会

≪　おもちゃの広場　≫ 東京おもちゃ美術館からオススメのおもちゃがたくさん届きます 親子でたくさん遊んで、楽しんでください！ 　　日時：7月3日(月）９：３０～１３：３０ 　　対象：未就園乳幼児親子 　　参加費：無料 　　会場：だいかぞくのおうち(中野区弥生町１－２－４） 時間内出入り自由 お弁当持ち込み可 ≪　幼稚園座談会　≫　１０：００～１２：００ 　　参加予定幼稚園 ・たから幼稚園(宝仙プレ …

2017.06.16

親子バス遠足　7.18(火) 桃狩り＆フルーツ公園で遊ぼう！（山梨）

７月のバス遠足　『桃狩り＆笛吹川フルーツ公園水遊び（山梨）』 ７月の遠足は、楽しい旬の果物狩り！ 山梨県の桃源郷へ桃狩りに行きます。 桃の本場、山梨で新鮮な桃を食べ放題！ 畑でたのしく収穫をしながら完熟桃にがぶり！ 全て熟しているので外れなしです♪ 美味しい桃でお腹いっぱいの後は、 水遊びに楽しい遊具、きれいな芝生など、たっぷり遊べる笛吹川フルーツ公園へ♪ よちよちの赤ちゃんは渓流で水遊び♪ 大き …

2017.06.03

親子バス遠足～市原ぞうの国～

6月の親子バス遠足～市原ぞうの国～ 今回は、市原ぞうの国とさゆりワールドの２園まわります http://www.zounokuni.com/ 市原ぞうの国には、国内最多飼育数のぞうさん10頭をはじめ、ラクダ、カバ等約100種類の動物たちが暮らしています。 迫力満点のぞうさんショーや、ぞうさんライドなどのアトラクション、ぞうさんに直接手渡しで餌やりもできます 現在、あかちゃんぞうさんも公開中です 平 …

コロナ セラミックヒーター CH-97R-S シルバー コアヒートスリム(代引不可)【送料無料】【smtb-f】 【不可】 東芝 テーブル通販のショップへ！

「中野宝橋だいかぞく」では、『みんなで子育て！　楽しい子育て！』をモットーに集まったメンバーで疑似大家族を作り、乳幼児親子にとっての初めてコミュニティの場になるように、アットホームな雰囲気でみなさんのお越しをお待ちしています。
子どもの成長ってホントにあっという間で、特に０～３歳の成長は著しく、その時期の環境はとても大切です。まだ小さいからではなく 、この時期はたくさんのコトを吸収して、溜め込み、それがこれからの成長の土台になります。
未来の日本の担い手、宝である子どもたちを、みんなで見守り、健全に育てていきましょう！！おじいちゃん、おばあちゃんの出番もたくさんあります。
現代社会に欠けているもの、人との触れ合いがここにはあります。
ぜひ、中野宝橋だいかぞくの「おうち」に遊びに来てください！！

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他世代の人、異年齢の子どもが歌や工作やお散歩など毎日違うプログラムを取り組みます。
小さな子ども達が集団生活に慣れるチャンス！EQも育ちます！おうちでの遊びのヒントがたくさんあります。また、ママ同士の交流、先輩ばぁばの育児相談、時にひいばぁばの手料理など4世代が集うプログラムです。
中野宝橋だいかぞくでは、様々なワークショップを開催しています。たしなみとして日本の伝統文化を学ぶコースや、親子でお菓子作り、おばあちゃんの手料理など。
子ども～大人まで楽しめる講座を開催予定です。
中野宝橋だいかぞくの「おうち」を飛び出す課外活動。
畑へ収穫体験や、海・山での自然体験、雪遊びなど日帰り遠足やお泊りでいろんなことに挑戦する体験型アクティビティーです。

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2017.08.01

8月のリトミック広場

習い事＋広場 ８月２２日(火）、２８日(月)　10：00～13：00（※リトミックは約1時間） 対象：8ヶ月（お座りができる頃）～3才未就園児 参加料金：2000円 はじめての習い事にリトミックはいかがですか？ 小さい子は音楽が大好き♪ ピアノのリズムに合わせて動いたり、季節のテーマの音遊びをしたり、 最後にその日のテーマの制作もします♪ リトミックをした後、みんなでお弁当を食べたり、おもちゃで遊 …

2017.07.04

7月のリトミック広場

習い事＋広場 ７月10日(月）、24日(月)　10：00～13：00（※リトミックは約1時間） 対象：8ヶ月（お座りができる頃）～3才未就園児 参加料金：2000円 はじめての習い事にリトミックはいかがですか？ 小さい子は音楽が大好き♪ ピアノのリズムに合わせて動いたり、季節のテーマの音遊びをしたり、 最後にその日のテーマの制作もします♪ リトミックをした後、みんなでお弁当を食べたり、おもちゃで遊 …

2017.06.25

おもちゃの広場＆幼稚園座談会

≪　おもちゃの広場　≫ 東京おもちゃ美術館からオススメのおもちゃがたくさん届きます 親子でたくさん遊んで、楽しんでください！ 　　日時：7月3日(月）９：３０～１３：３０ 　　対象：未就園乳幼児親子 　　参加費：無料 　　会場：だいかぞくのおうち(中野区弥生町１－２－４） 時間内出入り自由 お弁当持ち込み可 ≪　幼稚園座談会　≫　１０：００～１２：００ 　　参加予定幼稚園 ・たから幼稚園(宝仙プレ …

2017.06.16

親子バス遠足　7.18(火) 桃狩り＆フルーツ公園で遊ぼう！（山梨）

７月のバス遠足　『桃狩り＆笛吹川フルーツ公園水遊び（山梨）』 ７月の遠足は、楽しい旬の果物狩り！ 山梨県の桃源郷へ桃狩りに行きます。 桃の本場、、山梨で新鮮な桃を食べ放題！ 畑でたのしく収穫をしながら完熟桃にがぶり！ 全て熟しているので外れなしです♪ 美味しい桃でお腹いっぱいの後は、 水遊びに楽しい遊具、きれいな芝生など、たっぷり遊べる笛吹川フルーツ公園へ♪ よちよちの赤ちゃんは渓流で水遊び♪ 大き …

2017.06.03

親子バス遠足～市原ぞうの国～

6月の親子バス遠足～市原ぞうの国～ 今回は、市原ぞうの国とさゆりワールドの２園まわります http://www.zounokuni.com/ 市原ぞうの国には、国内最多飼育数のぞうさん10頭をはじめ、ラクダ、

、カバ等約100種類の動物たちが暮らしています。 迫力満点のぞうさんショーや、ぞうさんライドなどのアトラクション、ぞうさんに直接手渡しで餌やりもできます 現在、、、あかちゃんぞうさんも公開中です 平 …

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