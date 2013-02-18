 >  >  > 川本製作所 川本　浸漬式多段クーラントポンプ RCD40AE1.5T4

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2017-12-26

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サメに足をかまれた、お嬢さん。

面白い作品をみつけました。

ＡＴＥＬＩＥＲ ＮＵ（アトリエ・ヌゥ）の柴山 純です。

まずはこちら。

「サメに足をかまれた、お嬢さん」です。

イタタタタタタ・・・

あれ？

http://www.tsocktsarina.com/blog/?p=480

この靴下は、米ニューヨーク州ロングアイランドに住む

リサ・グロスマンさんがデザインしたもの。。

グロスマンさんはニューヨーク・タイムズ紙などで記者をする傍ら、

ニット作品を作っているそうです。

この作品について書いた、日本語の記事もありました。

＞くわしくはこちらから。

http://youpouch.com/2013/02/16/105180/

こばんザメもついて、４０ドルですって（笑）

わたし、こういうふざけたアイテム、大好きなんです★

それにしても、アイデアひとつですね（笑）

ＮＵ教室で履く、自分用のスリッパを作る生徒さんは

参考にしてみてください。

どう、参考にするんだ！！！？ってつっこまれそうですが・・・（笑）

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FACE BOOK　>『いいね！』プリーズvv

https://www.facebook.com/AtelierNU

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SEWING SCHOOL NU

http://www.s-nu.com

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PM12:30～PM3:30迄

■■2月のレッスン開催日程■■

2月19日（火）受付中

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3月5日（火）受付中

3月12日（火）受付中

3月14日（木）受付中

3月21日（木）受付中

3月28日（木）受付中

※各回ともに定員がありますので、ご予約の上お越しください。

ご予約は

http://www.s-nu.com/toi.htm

こちらから★

※下記では次の月の教室スケジュールをいち早くご確認いただけます。ご利用ください。

【NU】教室日程：http://www.s-nu.com/sk.htm

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