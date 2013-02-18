 >  >  > 川本製作所 川本　浸漬式多段クーラントポンプ RCD40AE1.5T4

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面白い作品をみつけました。
ＡＴＥＬＩＥＲ ＮＵ（アトリエ・ヌゥ）の柴山 純です。
まずはこちら。
「サメに足をかまれた、お嬢さん」です。
イタタタタタタ・・・
あれ？
http://www.tsocktsarina.com/blog/?p=480
この靴下は、米ニューヨーク州ロングアイランドに住む
リサ・グロスマンさんがデザインしたもの。。
グロスマンさんはニューヨーク・タイムズ紙などで記者をする傍ら、
ニット作品を作っているそうです。
この作品について書いた、日本語の記事もありました。
＞くわしくはこちらから。
http://youpouch.com/2013/02/16/105180/
こばんザメもついて、４０ドルですって（笑）
わたし、こういうふざけたアイテム、大好きなんです★
それにしても、アイデアひとつですね（笑）
ＮＵ教室で履く、自分用のスリッパを作る生徒さんは
参考にしてみてください。
どう、参考にするんだ！！！？ってつっこまれそうですが・・・（笑）
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FACE BOOK >『いいね！』プリーズvv
https://www.facebook.com/AtelierNU
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SEWING SCHOOL NU
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PM12:30～PM3:30迄
■■2月のレッスン開催日程■■
2月19日（火）受付中
2月21日（木）受付中
2月28日（木）受付中
■■3月のレッスン開催日程■■
3月5日（火）受付中
3月12日（火）受付中
3月14日（木）受付中
3月21日（木）受付中
3月28日（木）受付中
※各回ともに定員がありますので、ご予約の上お越しください。
ご予約は
こちらから★
※下記では次の月の教室スケジュールをいち早くご確認いただけます。ご利用ください。
【NU】教室日程：http://www.s-nu.com/sk.htm
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2017-6-9バーベキューに行ってきましたぁぁぁああ！(((o(*ﾟ▽ﾟ*)o)))
2017-5-27変えたい！「公害」を受け入れるか、「人情」をなくすか、そんなの選ぶ世界イヤだ！
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