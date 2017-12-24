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2017-12-24

千葉県内のお気に入りの風景やイベント、、ご当地グルメ、おしゃれなカフェなどをスマホやデジカメなどで写真に撮って応募すると 、毎月厳正な審査の上チーバくんグッズや千葉県特産品をプレゼント！

キャンペーン期間：
2017年6月1日〜2018年3月31日

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夏です！！海を見たり、波の音を聞いたり、潮の香りを嗅いだり、夏を感じることができるあなたのオススメ教えてね♪

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テーマ千葉県の夏の花（例：ひまわり、ラベンダーなど）

千葉県のみんなにおすすめしたい、夏のお花スポットの写真をインスタグラムに投稿してください。
ひまわりやラベンダーなど夏のお花が見れるスポットなら何でもOK。
「#らぶちば」のハッシュタグとコメントをつけて、“あなたのラブちば”を投稿してくださいね。
※できるだけ写真の位置情報をお知らせください。
厳正な審査の上、

合計6名様に素敵なプレゼントをさしあげます。

また、投稿いただいた写真の中から印象深いものをキャンペーン公式SNSやパネルにして千葉県等のイベントで紹介しちゃいます。

応募期間2017年7月1日〜8月31日
応募資格利用規約に同意していただいた方

応募にあたっての注意

※アカウントを非公開にしていると投稿を確認することができないため、ご自身のアカウントを公開状態にしてご投稿ください。

※当選の結果は、2017年9月末ごろに、当選者のインスタグラムアカウントにダイレクトメッセージにてご連絡します。必ず公式アカウントをフォローしてください。メッセージ送信後、７日以内に返信がない場合、当選は無効となります。

PRESENT

チーバくん風呂敷（青）

PRESENT

成田ゆめ牧場
牧場のミルクプリンセス
6個セット

応募方法

あなたのLOVE♥CHIBA教えてキャンペーン公式Instagramアカウント（＠love.love.chiba）をフォローし、ハッシュタグ「＃らぶちば」をつけて、、、テーマに沿った写真をご投稿ください。

規約 [PDF]

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