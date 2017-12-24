千葉県のみんなにおすすめしたい、 夏のお花スポットの写真 をインスタグラムに投稿してください。 ひまわりやラベンダーなど夏のお花が見れるスポットなら何でもOK。 「#らぶちば」のハッシュタグとコメントをつけて、“あなたのラブちば”を投稿してくださいね。 ※できるだけ写真の位置情報をお知らせください。 厳正な審査の上、

応募にあたっての注意

※アカウントを非公開にしていると投稿を確認することができないため、ご自身のアカウントを公開状態にしてご投稿ください。

※当選の結果は、2017年9月末ごろに、当選者のインスタグラムアカウントにダイレクトメッセージにてご連絡します。必ず公式アカウントをフォローしてください。メッセージ送信後、７日以内に返信がない場合、当選は無効となります。