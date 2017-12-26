YAMAHA　インプレス　-inpres- RMX リミックス ドライバー レフティTourAD MT-6 シャフト【smtb-ms】 ランニングシューズ EPIC ハンドル正規品激安通販実中！

現在地：JATAホーム > 会員・旅行業のみなさまへ > TOPICS > 2014年 > 標準旅行業約款の一部を改正する告示及びこれに伴う移行措置等について
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2014年4月21日
4月21日付で、標準旅行業約款の一部を改正する約款が観光庁・消費者庁より告示され併せて同約款の施行についての通達が発出されましたので下記にてお知らせいたします。
記
「旅行開始後」の定義の明確化と暴力団排除条項を新設した。
「旅行開始後」の定義の明確化と暴力団排除条項を新設した。
法務・コンプライアンス室 担当：服部
電話： 03-3592-1327
電子メール： homu@jata-net.or.jp
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