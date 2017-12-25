アズワン（AS ONE） 渦式フローモニターＦＬＭ３０－１０ＰＣＷ（1-6237-02） 9-5657-01 静電気除去ブラシＳＴＡＣ１６９柄付コバン,【P】【代引不可】日東工業 PENP622-SJC アイセーバ 電灯・動力分電盤 1-7899-10 シールレスポンプ ＳＬ－２０ＳＮ（Ｈ）.インテリア・家具 東リ クッションフロアH プレーン 色 CF9115 サイズ 182cm巾×9m 【日本製】 カクダイ:シングルレバー混合栓トール 183-103,YKKAP窓サッシ 出窓 居室用[出窓300][Low-E複層防犯ガラス] 台形出窓[雨音軽減屋根] アルミ樹脂障子Low-E透明5mm+合わせ型7mm：[幅1235mm×高1170mm] 【最安値挑戦中！最大27倍】業務用エアコン 東芝 AURA05077X シングル P50 2馬力 三相200V ワイヤレス [♪■],カクダイ:複式ステンレスボールタップ 型式:6607-13 YKKAP窓サッシ 引き違い窓 フレミングJ[Low-E複層防犯ガラス] 2枚建 半外付型[Low-E透明5mm+合わせ型7mm]：[幅1540mm×高570mm]【サッシ】【アルミサッシ】【引違い窓】【遮熱ガラス】【断熱ガラス】【合わせガラス】,ビノイエ 品番 HH1A-11D29A2 NODAの建材 パナソニック ベリティス 内装ドアPD型 上吊り引戸 １間(引違い/枠見込み90mm・110mm)U5タイプ【XMJE1PD◇NU5N71□】.【スーパーSALE期間中ポイント5倍！】洗面ボウル【WhityBowl】ホワイティボウル238｜シンプル洗面ボール アルミサッシ アルミ樹脂複合サッシ 引違い窓 面格子付サッシシンフォニーウッディ 複層ガラス 呼称06007 W640mm×H770mm LIXIL/TOSTEM,［5-5389-38］ 標準ふるい IDφ150mm 中間受器 5538938 品番：VAB7P-23□□（-R・L）FN9 大建工業 ハピアベイシス ハピアプレミア 内蔵・耐震ボードなど記載カタログ商品,YKKAP窓サッシ 出窓 居室用[出窓300][Low-E複層防犯ガラス] 台形出窓[雨音軽減屋根] アルミ障子[Low-E透明3mm+合わせ透明7mm]：[幅1690mm×高970mm] GM94595 へルールチーズ／8A【送料無料】,カクダイ 2ハンドル混合栓（オールドブラス） 一般地用 【品番：150-431】 【coordiroom】エコキュート コロナ CHP-ES46AX5K 高圧力パワフル給湯 省スペース スリムタイプ 寒冷地仕様 460L [♪■].内窓MOKUサッシ 引違い窓 3枚建[複層ガラス]両袖タイプ 透明3mm＋透明3mm：[幅1501～2000mm×高300～600mm]【WOODONE】【ウッドワン】【内窓】【二重窓】【二重サッシ】【DIY】【リフォーム】【省エネ】【無垢材】【天然木】 ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ ５０ＨＺ 40PN2.25S 1台 【オレンジブック掲載商品】,BU00972 【5個入】 丸型 MSコネクタ （プラグ / プラグ単体）D/MS3106A(D190)シリーズ 防水・防滴タイプ MAX ラベルプリンタ ビーポップミニ IL90178 PM2400N,レビュー投稿で次回使える2000円クーポン全員にプレゼント パナソニック 熱線センサ付自動スイッチ 子器 天井取付形 WRT3375 【生活家電\タップ・配線\配線部材】 人工大理石洗面ボウル（手洗い鉢・埋め込み・水廻り・おしゃれ・オーバーフロー無）白・ホワイト W900×D450×H135 INK-0413037H,YKKAP窓サッシ 装飾窓 エピソード[複層防犯ガラス] 面格子付片上げ下げ窓 たて格子[透明5mm+合わせ透明7mm]：[幅300mm×高970mm] 送料無料 室内物干し [CWFT11LR] Panasonic パナソニック ユニット ホシ姫サマ 天井付け 竿1本・電動 ロングサイズ リモコンタイプ (旧品番: CWF11LR).2-5754-05 フリーズボックス用ストレジラック 157×157×530mm EA612SB-28 エスコ ESCO 17個組 工具セット,【送料無料】NTN6220LLB NTN B 中形ボールベアリング 【国産】 トラクター 爪 金 ヰセキ 24本 63-49-01 TX1000 TX1210,サンゲツ 住宅用クッションフロア チェリー 板巾 約11.4ｃｍ 品番HM-1055 サイズ 182ｃｍ巾×6m INAX 【LF-E130BR】セパレート単水栓【LFE130BR】,【送料無料】サンゲツ 住宅用クッションフロア モカストーン 品番HM-1091 サイズ 182ｃｍ巾×7m 三栄水栓 SANEI シングルワンホールスプレー混合栓 K87120E2TJV-13/4973987610424/1023329/1023329.樹脂アルミ複合サッシ 面格子付内倒し窓 03603 W405×H370mm YKKap エピソードNEO 複層 装飾窓 高断熱 高遮熱 アルミ樹脂複合窓 美和ロック ミワロック U9HL20-1 SV（シルバー）【扉厚33～42mm/バックセット64mm】,UNION(ユニオン) T21064-10-001 板タイプ(プレート) 80×300mm 1枚 建築用ドアハンドル[ネオイズム][代引不可商品] 【最安値挑戦中！最大17倍】業務用エアコン 日立 RPI-AP280GHP6 同時 280型 10.0馬力 三相200V [♪].【KAKUDAI】 手洗カウンター 497-106 ###INAX/LIXIL 洗面化粧台 ピアラ【AR2H-755SYN】ミドルグレード 化粧台本体 引出タイプ 寒冷地 シングルレバーシャワー水栓 間口750,PS-100SMTA 有圧換気扇用シャッター システム部材 電動式 (/PS-100SMTA/) 【送料無料】 カタヤマ タイミングベルトＬ１５０ TB630L150 (804-5093) 《ベルト》.未来工業 屋外・屋内兼用 モールダクト付属品 エントランスカバー 60型 チョコレート(20個価格) MDEC-60T 【全品送料無料!】■[AB545KB]▽TOTO 幼児用小便器専用 薄型汚だれ陶板 ハイドロセラ・フロアキッズ フットマーク：うま ※受注生産品約2週間,レビュー投稿で次回使える2000円クーポン全員にプレゼント 三菱 ダクト用換気扇 天井埋込形 定風量タイプ トイレ(小空間)専用 接続パイプ:φ75mm 埋込寸法:150mm角 VD-07ZVC2 【生活家電\換気扇\スタンダードタイプ】 ビノイエ 品番 H2A-2411AB66A（R・L） NODAの建材.TOTO 浴室用水栓 【TMNW40EG】 ニューウェーブ サーモスタットシャワー金具 壁付タイプ 蛇口★ 年末ポイント5倍還元セール！日東工業 B16-3513盤用キャビネット露出形 屋内用 木板ベース 色ライトベージュ,送料無料 三菱 換気扇 24時間換気機能付ダクト用換気扇(中間取付形) DCブラシレスモーター搭載タイプ V-20ZLM7 MITSUBISH TRUSCO トラスコ中山 工業用品 ヤマワ インサートコイル用タップ上.スガツネ工業 ヴィトリススープラ 20m 606.310.0000.30 【送料無料＆全品P5倍】 ホワイトネット 50M巻 15X20 イエロー 長野三洋化成 【商品CD】NG0050★税抜5000円以上で送料無料★激安祭,ＫＮＩＰＥＸ １３９６－２００ 絶縁エレクトロプライヤー（スプリング付） 1396200 1丁 【オレンジブック掲載商品】 樹脂アルミ複合サッシ 引違い窓 06007 W640×H770 LIXIL サーモスII-H 半外型 LOW-E複層ガラス.
。
処理能力 ６／１０（Ｄ）
観察力 ６／１０（Ｃ）
思考力 ３／１０（Ｅ）
記憶・指示理解 ０／１０（Ｇ）
個別審査 １９／２０（Ａ）
口頭試問 １４／２０（Ｄ）
制作 ２／１０（Ｆ）
絵画 ３／１０（Ｅ）
記憶・指示理解が０点で、これは例えば
「左から３番目の四角に〇、右から３番目の四角に×を緑で書いてください」
と言う様な問題なのですが、耳からの聞き取りが苦手な長男は一度に処理できずうまく回答することが出来なかった様です。
家で復習しようとしたときもかなり嫌がっていました。。
ストーリー性のあるお話は、頭で画像イメージを作っているのか割と覚えられるのですが、今回はどれも答えられず 。
コツコツと訓練していくしかありませんね。
明日は個別審査～絵画の内容についてフィードバックしたいと思います。
今日も読んでいただきありがとうございました。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
アスペルガー症候群・発達障害に関する様々なブログを読むことが出来ます。
↓↓（このブログの各カテゴリー内ランキングも確認できます）
判断が難しいアスペルガー症候群の子供たちの未来のために、こちらのバナークリックで応援いただけると嬉しいです。
↓（ランクアップして少しでも多くの人に読んでもらいたいと思っています）