ロシニョール ROSSIGNOL ジュニア スキー板 2点セット セット金具付TEMPTATION BABY+KID-X テンプテーション+キッド アウトドア 千両万両 Lサイズ

　　
スノーボードパンツ オニール スノボーパンツ スノーパンツ 685201 ONEILL スノボウェア レディース
【スーパーセールでポイント最大36倍】バタフライ(Butterfly) 卓球シューズ LEZOLINE GROOVY(レゾライン グルーヴィー) 93610 ブルー 26.5cm
 
メニュー
施設トップ 施設詳細 備品 ご利用料金 ご利用ガイド
施設トップ 施設詳細 備品 ご利用料金 ご利用ガイド
施設トップ 施設詳細 備品 ご利用料金 ご利用ガイド
施設トップ 施設詳細 備品 ご利用料金 ご利用ガイド

ロシニョール ROSSIGNOL ジュニア スキー板 2点セット セット金具付TEMPTATION BABY+KID-X テンプテーション+キッド アウトドア 千両万両 Lサイズ

ロシニョール ROSSIGNOL ジュニア スキー板 2点セット セット金具付TEMPTATION BABY+KID-X テンプテーション+キッド アウトドア 千両万両 Lサイズ

 会議室 面積 幅×長さ（概算：m） 席数 標準備品
301会議室 80m2（24坪） 9.5×8.5 スクール形式：36席
シアター形式：54席※		 演台：1台 Flow フロー Five Fusion Snowboard ビンディング バインディング (Black) ビンディング バインディング スノーボード【送料無料】【代引不可】【不可】【05P20Aug16】【0818】 neos プレーリー2ルーム・PLR L-AG 71805024送料無料 ドーム型 ツールーム テント アウトドア キャンプ LOGOS ドーム型テント ドーム型キャンプ ツールームテント テントドーム型 キャンプドーム型 テントツールーム ロゴス 【D】、ホワイトボード：1台
スクリーン(W2,400×H1,800）
机：12台（D600×W1,800×H700）
椅子：36脚
302会議室 87m2（26坪）
303会議室 88m2（26坪）
304会議室 82m2（24坪）
305会議室 52m2（15坪） 7.5×7 円卓：16席　※固定  
全室 389m2（118坪） 9.5×41  

 

西日本総合展示場　本館

 会議室 面積 幅×長さ（概算：m） 席数 標準備品
応接室 50m2（15坪）  5.7×8 ロの字：20席 机：8台、椅子：20脚
201会議室 56m2（17坪）  5.2×11 スクール形式：36席 演台：1台
ホワイトボード：1台
スクリーン（W1,450×H1,250）
机：12台 特注カスタムクラブ ゼクシオ テン フェアウェイウッド グラファイト ツアーAD TP-5 / TP-6 / TP-7 シャフト 17-18 BURTON バートン メンズ ウエア MENS WEAR スノーボード メンズ ウエアー Folsom Jacket ジャケット 日本正規品 予約販売品10月入荷予定、椅子：36脚
202会議室 56m2（17坪）  5.2×11
203会議室 48m2（15坪）  5.2×8 円卓：10席 ホワイトボード：1台 ［送料無料］サンエス空調風神服　KU-90600SD 長袖ブルゾン綿厚手　空調服＋ファン＋電池ボックスセット ●【送料無料】カジメイク　JIS T8127規格適合　高視認性レインスーツ　3850　4Lサイズ「他の商品と同梱不可」 寝具 ファインエアーポータブル 約95×200cm ブラック FAPO-01、

、、 円卓 リールPenn釣り道具 Penn Squall 30 Level Wind Trolling Reels、椅子：10脚

 

AIM3F

 会議室 面積 幅×長さ （概算：m） 席数 標準備品
311会議室 92m2（28坪） 9×9 スクール形式：45席
シアター形式：70席 ※		 演台：1台
ホワイトボード：1台
スクリーン(W2,400×H1,800）
机（W1,800×D600×H700）　
311-314会議室：15台
315会議室：27台
椅子
311-314会議室：45脚
315会議室：81脚
312会議室 87m2（26坪）
313会議室 89m2（27坪）
314会議室 87m2（26坪）
315会議室 146m2（45坪） 9×14.25 スクール形式：81席
シアター形式：130席 ※
311-313会議室 268m2（81坪） 9×27 スクール形式：135席
シアター形式：240席 ※
314-315会議室 233m2（71坪） 9×23.75 スクール形式：126席
シアター形式：210席 ※
全室 501m2（152坪） 9×50.25

 

北九州国際会議場

 会議室 面積 幅×長さ（概算：m） 席数 標準備品
11会議室 175m2（53坪）  10.8×16.2 スクール形式 60席
シアター形式　110席
ロの字型 42席 （机寸法1800×450）		 演台 【送料無料】 シマノ 磯クール XT BA-125Q ディープブルー 25L / クールバッグ / セール対象商品 (12/7(木) 9:59まで) 【17新作】ダイワ 17 船バッグ S36(E) ダークブルー【即納可能】
2017-12-26

ロシニョール ROSSIGNOL ジュニア スキー板 2点セット セット金具付TEMPTATION BABY+KID-X テンプテーション+キッド アウトドア 千両万両 Lサイズ

2017-12-26

(SELLE SAN MARCO/セラサンマルコ)サドル ASPIDE SUPERLEGGERA NARROW＋OPEN WHITE(アスピデ スーパーレジェラ ホワイト)(900WN003),DT SWISS（ディーティー・スイス） 240S MTB フロントハブ12/142mm[ハブ][マウンテンバイク用],【送料無料】【フェアウェイウッド】タイトリスト TITLEIST 917F2 フェアウェイ [TourAD TP-6装着](日本正規品),Ping 4 Series II Stand Bag Golf Bag (海外取寄せ品),【最大2,000円OFFクーポン配布中！12/3はエントリーでポイント10倍】ダンロップ　XXIO　ゼクシオプライム ユーティリティ ゼクシオプライム SP-900カーボン　シャフト：ゼクシオプライム SP-900カーボン.エバニュー (EVERNEW) 全天候テニスネットＴ１０３ EKE571 [分類:テニス テニスネット] 送料無料,Coleman（コールマン）ノーススターチュ－ブマントルランタン　2000-750J【TC】【NW】,CW-X Insulator Stabilyx 3 4 Ski Tights - Men's Black Yellow Orange アウトドア メンズ 男性用 ランニング パンツ ズボン スラックス Running Pants & Tights,エアロプレーン シャトルコック【30ダース】バドミントンシャトル シャトル BWF公式級 送料無料,【B2100】トーエイライト（TOEI LIGHT）バドミントン得点板DX.マスターＮＯ１　３０ダース[３箱]得価 タックハンドル付【送料・代引手数料無料】ヴィクター　バドミントン　シャトル,メジャークラフト ３代目クロステージ　ジギングシリーズ　ＣＲＸＪ－Ｂ６０２／４,【ショップ限定スマホエントリーでP10倍 12/9 10:00～】GREGORY/グレゴリー バックパック スキア28 SUCIA 28 日本正規品 バックパック デイパック リュック アウトドア /カバン/鞄 メンズ/レディース【ハイキング】【デイパック・リュック】,【ダンロップ】ＳＲＩＸＯＮ（スリクソン）ジャージジャケット　ＳＲＭ３０４７Ｆ【2017秋冬新製品】【送料無料】,【最大2,000円OFFクーポン配布中！12/3はエントリーでポイント10倍】ロサーセン　ROSASEN　長袖シャツ 045-26010　レディス.

【女性用】　ヨネックス　フィオーレ ユーティリティー　Fiore FR500シャフト　レディースユーティリティー,グラファイトデザイン Tour AD UT-55(ツアー AD UT-55）,Quiksilver Snow メンズ用 Mission Solid ジャケット (Red) スノーボード パーカー・ジャケットなど ウェア ボード【送料無料】【代引不可】【不可】【05P20Aug16】【0818】,【モンベル】ストームクルーザー ジャケット Women's●送料無料●,イケセン　ネット　グリーン　ＮＯ．１,【2016年モデル】　ヨネックス　ゴルフ　ドライバー　EZONE XPG Type HD Driver　YONEX　2016年秋冬【16aw】,【カスタムオーダー】三浦技研MB5000WC+DIAMANA THUMP【miura golf】,【メーカーカスタム】 ヤマハ インプレス UD+2 ユーティリティ [ダイナミックゴールド/GS FWシリーズ] DG/X100/S200/S300 GS 95/85 S200/R300 /(DYNAMIC GOLD) スチールシャフト YAMAHA inpres UDプラス2 UT,ExOfficio Give-N-Go Sport Mesh 2in Short - Women's Hot Coral アウトドア レディース 女性用 アンダーウェア ボトムス,GREGORY(グレゴリー) サッチェル １３Ｌ／Ｍ フューシャ GM70813,16年モデル ファウデWomen's アシメトリック38＋8 11741トレッキング バックパック 女性VAUDE●●,【送料無料】アメリカ軍 M-65 フィールドパーカー 【 Lサイズ 】 フード／ライナー取外し可 ワンウォッシュ JP057YN ブラック 【 レプリカ 】 ( ブラック 黒 ),Troy Lee Designs Skyline Shorts - Boys' Black アウトドア メンズ 男性用 バイクウェア 自転車,モンベル ピレネーパック 25 (女性用) #1223280【CP】,【日本製】【送料無料】ヤマト卓球 VICTAS(ヴィクタス) シェイクラケット Yuto Muramatsu FL(村松雄斗 フレア) 026804,ｽｰﾊﾟｰｾｰﾙ★当店限定★ｴﾝﾄﾘｰでﾎﾟｲﾝﾄ最大30倍 12/2 19:00～12/7 1:59まで【配送日の指定不可】ヤマト卓球 VICTAS(ヴィクタス) トレーニングジャケット V-JJ012 033135 ブルー×ブラック Mサイズ【10P02Dec17】,GOIOT　オパールハッチ外寸475×475mm　タイプ40,ミニクルーザー OBFive オービーファイブ スケートボードコンプリート TROPICAL PUNCH トロピカルパンチ 31インチ クルーザーデッキ スケボー 【】,6AW-24431-00 ヤマハ純正 船外機 ガスケツト,フユエルポンプ 1,Louis Garneau HTO Jersey Black Gray Red アウトドア メンズ 男性用 バイクウェア バイクジャージ 自転車.

【500円offクーポン 12/13 9:59まで】 【アシックス】 グラウンドゴルフ用 クラブ ハンマーバランスクラブ(一般右打者専用) [カラー：07(ゴールド)] [サイズ：84cm] #GGG184 【スポーツ・アウトドア:スポーツ・アウトドア雑貨】【ASICS】,ミズノプロ 野球 遠征バッグ ブラック ネイビー 1FJD6002 合宿 鞄 かばん 黒 紺 高校生 中学生 指導者 大人 一般 mizuno pro,【最大2,000円OFFクーポン配布中！12/3はエントリーでポイント10倍】J.リンドバーグ　J.LINDEBERG　トートバッグ JL-115T,【スーパーSALE期間ポイント15倍】モルテン（Molten） ゲームベストGS10枚セット 青 GS10XB【送料込/送料無料】【買い回りで10倍!!計20倍以上も!!】,ラエンオプティックス メンズ ファッション小物 スポーツサングラス【Remmy 49】Arctic Crystal,その他 RAINS(レインズ) バックパック 1220 KAHKI ds-1830610,17FW セイコー（SEIKO） スイミングマスター SVAS003,ナイキ ユニセックス スポーツサングラス【Nike Adrenaline Sunglasses】Grey Grey,キャロウェイ レディース 2016FW ラメニットFZ中綿スウェットブルゾン　241-6258804,Patagonia Tech Hooded Fleece Jacket - Men's Ramble Red メンズ 男性用 アウトドア フリース ジャケット コート アウター Fleece Jackets,【ｽｰﾊﾟｰｾｰﾙ ﾎﾟｲﾝﾄ１０倍】ダイワ　ＩＬシーパワー７３　３０－３５０,ROSEWOOD NCT V／ローズウッド NCT V／PEN（1078-65）《スティガ 卓球 ラケット》,Nittaku(ニッタク)[【卓球 練習用ボール】 Ｃトップトレ球 ５０ダース入り NB1467]卓球ボール【itennis】,【ｽｰﾊﾟｰｾｰﾙ ﾎﾟｲﾝﾄ１０倍】シマノ　１３セイハコウ８３Ｌ－Ｒ左１３　セイハコウＬＴＤ－ＲＣ８３ヒダリ,英国製 HARDY ハーディーMarquis LWTマーキスLWT 6,ABU ロックスイーパー NRC-882EXH LIMITED MGS,ジャクソン　トラウトアンリミテッド TUSS-882ML,QBRICKキューブリック 偏光サングラス BTY7803 COMBEX コンベックス Polawing SPX150 CR ライトブラウン/ブルーミラー,夢屋スーパーエアロキススペシャル 2027スプール,【ｽｰﾊﾟｰｾｰﾙ ﾎﾟｲﾝﾄ１０倍】ダイワ　Ａ－ブリッツ　ネライ　ＭＨ－１８０・Ｅ.

【ポイント10倍実施中】シマノ 17 ソアレ CI4+ 500S 30％OFF 専用スピニング,ダイワ　プロバイザー　ヘラパラソルＳ　ダークブルー,【ポイント最大26倍！スーパーセール！12/2(土)19:00-12/7(木)01:59】ダイワ　タトゥーラ　HLC　ハイパーロングキャストモデル DAIWA TATULA HLC,Fischer Hockey シニア用 SX5 Square シャフト Grip Composite Stick 110 Flex 61-Inch White with Red Left P11 アイスホッケー スティック【送料無料】【代引不可】【不可】【05P20Aug16】【0818】,【ポイント最大38倍！期間限定】 SMITH I/O UNICORN EARLY モデル スミス ゴーグル ジャパンフィット 16-17 【送料無料】【30%OFF】.10%OFFセール THE NORTH FACE ザ ノースフェイス NP61540MOUNTAIN JACKETマウンテンジャケット マウンテンパーカー GORE-TEX ゴアテックス 山岳 登山 トレッキング シェル 防水 防風 アウター アウトドア メンズ レディース 7カラー 国内正規,【メーカーカスタム】Titleist タイトリスト 718 AP2 アイアン単品 #3、#4 ダイナミックゴールド Dynamic Gold AMT TOUR ISSUE スチールシャフト,Electric アイウェア ユニセックス EG3.5 Light ブルー +Bonus レンズ ジェット ブラック (海外取寄せ品),エアブラスター　16-17 　SASSY SWEATER サッシースエット　AIRBLASTER【スノーボードウェア・ウエア・スノボー用品【w81】,送料無料 スノーボードウェア バートン BURTON Breach Jacket メンズ ジャケット スノボ スノーボード スノーボードウエア SNOWBOARD WEAR 2017-2018冬新作 17-18 10%off.【エントリーかつ店頭受取でポイント3倍】ダイス DICE スキー・スノーボードゴーグル メンズ レディース HIGHROLLER-CU/LPICEd-PAF ハイローラー HRS1741650,キャンパーズコレクション BBQホリデイテーブル(幅122奥行81)＆バーベキューコンロ 炭焼きグルメ お買い得セット BBT-1280/M-450(S) レジャーテーブル テーブル【送料無料】 山善/YAMAZEN/ヤマゼン 1208P,ミズノ バレーボールシューズ ロイヤルフェニックス２【お取寄せ品】V1GA1730 ●17　ユニセックス,EVERNEW エバニュー デジタルマルチカウンター @ EKE971 バレーボール設備 備品その他 激安格安バーゲンセール特価企画,【エントリーでP5倍】2017～18年秋冬新色追加！アシックス【ASICS】バレーボールシューズ　ゲルネットバーナー　バリスティック　LO【TVR479/GEL－NETBURNER/バレーシューズ】【】【メール便不可】[物流倉庫].

、、、ホワイトボード
サインスタンド　各1台
21会議室 140m2（42.4坪）  7×20 スクール形式 108席
シアター形式　150席
ロの字型 60席 （机寸法1800×450）
22会議室 74m2（22.4坪）  7×１０.５

スクール形式 48席

シアター形式　80席
ロの字型 30席 （机寸法1800×450）
31会議室 45m2（13.6坪）  4.5×10

スクール形式 36席

シアター形式　45席 
ロの字型 24席 （机寸法1800×450）
32会議室 105m2（31.8坪）  7×15

スクール形式 78席

シアター形式　130席 
ロの字型 48席 （机寸法1800×450）
33会議室 70m2（21.2坪）  7×10

スクール形式 48席

シアター形式　70席 
ロの字型 30席 （机寸法1800×450）

 

 


 
　PAGE TOP　　

施設リンク

　

　

About Us

公益財団法人
北九州観光コンベンション協会
〒802-0001
北九州市小倉北区浅野三丁目8-1
093-541-5931

Copyright ©ロシニョール ROSSIGNOL ジュニア スキー板 2点セット セット金具付TEMPTATION BABY+KID-X テンプテーション+キッド All Rights Reserved.ロシニョール ROSSIGNOL ジュニア スキー板 2点セット セット金具付TEMPTATION BABY+KID-X テンプテーション+キッド All Rights Reserved. © 2015公益財団法人 北九州観光コンベンション協会

{yahoojp}nc03-zzp04-cjia-zd-891