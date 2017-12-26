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人口・世帯

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調査年人口（人）世帯数1世帯当り
人員		人口密度
総数
昭和45年 18,665 8,814 9,851 4,611 4.05 206
昭和50年 18,424 8,745 9,679 4,719 3.9 203.3
昭和55年 18,400 8,813 9,587 4,762 3.86 203
昭和60年 17,869 8,610 9,259 4,722 3.78 197.2
平成2年 17,306 8,311 8,995 4,685 3.69 191
平成7年 16,803 8,016 8,787 4,773 3.52 185.4
平成12年 16,230 7,726 8,504 4,874 3.33 179.1
平成17年 15,713 7,452 8,261 4,910 3.2 173.4
平成22年 15,092 7,092 7,997 4,947 3.05 169.9

資料：国勢調査

年齢・男女別人口の一覧

年齢男（人）女（人）総数（人）
0～4才 225 247 472
5～9才 310 263 573
10～14才 364 331 695
15～19才 313 335 648
20～24才 266 283 549
25～29才 288 332 620
30～34才 391 341 732
35～39才 461 421 882
40～44才 384 419 803
45～49才 360 379 739
50～54才 456 448 904
55～59才 534 550 1084
60～64才 652 693 1345
65～69才 564 600 1164
70～74才 449 521 970
75～79才 479 595 1074
80～84才 368 516 884
85～89才 160 406 566
90～94才 53 226 279
95～99才 14 73 87
100才以上 3 18 21
不詳 1 0 1
総計 7,095 7,997 15,092

資料：国勢調査

産業別就業人口（単位：人）の一覧

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産業区分昭和
45年		昭和
50年		昭和
55年		昭和
60年		平成
2年		平成
7年		平成
12年		 平成
17年		平成
22年
第一次産業農業 4,453 2,421 1,850 1,649 1,444 1,209 938 935 590
林業 12 34 25 8 6 1 2 1 9
漁業 4 1 0 0 1 0 0 0 0
第一次総数 4,469 2,456 1,875 1,657 1,451 1,210 940 936 599
第二次産業鉱業 22 15 15 16 25 16 17 11 8
建設業 685 888 920 879 840 925 774 720 549
製造業 2,672 3,310 3,380 3,436 3,428 3,066 2,655 2,198 1,836
第二次総数 3,379 4,213 4,315 4,331 4,293 4,007 3,446 2,929 2393
第三次産業卸売・小売業 1,216 1,293 1,456 1,314 1,298 1,297 1,219 1,206 19
金融・保健・ 123 158 158 153 194 181 165 143 408
不動産業 1,138
運 輸・通信業 576 559 583 508 506 502 480 418 142
電気・ガス・水道業 16 40 28 23 29 28 33 27 25
サービス業 1,150 1,219 1,306 1,369 1,499 1,600 1,711 1,854 1,732
公務 182 241 250 282 261 268 277 247 242
第三次総数 3,263 3,510 3,781 3,649 3,787 3,876 3,885 3,895 3,706
分類不能 7 25 11 5 1 1 0 12 102
総　　数 11,118 10,204 9,982 9,642 9,532 9,094 8,271 7,772 6,800
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矢掛町役場　総務企画課
電話番号：（代表）0866-82-1010

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