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2017-12-26
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まち案内資料
人口・世帯
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|調査年
|人口（人）
|世帯数
|1世帯当り
人員
|人口密度
|総数
|男
|女
|昭和45年
|18,665
|8,814
|9,851
|4,611
|4.05
|206
|昭和50年
|18,424
|8,745
|9,679
|4,719
|3.9
|203.3
|昭和55年
|18,400
|8,813
|9,587
|4,762
|3.86
|203
|昭和60年
|17,869
|8,610
|9,259
|4,722
|3.78
|197.2
|平成2年
|17,306
|8,311
|8,995
|4,685
|3.69
|191
|平成7年
|16,803
|8,016
|8,787
|4,773
|3.52
|185.4
|平成12年
|16,230
|7,726
|8,504
|4,874
|3.33
|179.1
|平成17年
|15,713
|7,452
|8,261
|4,910
|3.2
|173.4
|平成22年
|15,092
|7,092
|7,997
|4,947
|3.05
|169.9
資料：国勢調査
年齢・男女別人口の一覧
|年齢
|男（人）
|女（人）
|総数（人）
|0～4才
|225
|247
|472
|5～9才
|310
|263
|573
|10～14才
|364
|331
|695
|15～19才
|313
|335
|648
|20～24才
|266
|283
|549
|25～29才
|288
|332
|620
|30～34才
|391
|341
|732
|35～39才
|461
|421
|882
|40～44才
|384
|419
|803
|45～49才
|360
|379
|739
|50～54才
|456
|448
|904
|55～59才
|534
|550
|1084
|60～64才
|652
|693
|1345
|65～69才
|564
|600
|1164
|70～74才
|449
|521
|970
|75～79才
|479
|595
|1074
|80～84才
|368
|516
|884
|85～89才
|160
|406
|566
|90～94才
|53
|226
|279
|95～99才
|14
|73
|87
|100才以上
|3
|18
|21
|不詳
|1
|0
|1
|総計
|7,095
|7,997
|15,092
資料：国勢調査
産業別就業人口（単位：人）の一覧
|産業区分
|昭和
45年
|昭和
50年
|昭和
55年
|昭和
60年
|平成
2年
|平成
7年
|平成
12年
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|平成
17年
|平成
22年
|第一次産業
|農業
|4,453
|2,421
|1,850
|1,649
|1,444
|1,209
|938
|935
|590
|林業
|12
|34
|25
|8
|6
|1
|2
|1
|9
|漁業
|4
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|第一次総数
|4,469
|2,456
|1,875
|1,657
|1,451
|1,210
|940
|936
|599
|第二次産業
|鉱業
|22
|15
|15
|16
|25
|16
|17
|11
|8
|建設業
|685
|888
|920
|879
|840
|925
|774
|720
|549
|製造業
|2,672
|3,310
|3,380
|3,436
|3,428
|3,066
|2,655
|2,198
|1,836
|第二次総数
|3,379
|4,213
|4,315
|4,331
|4,293
|4,007
|3,446
|2,929
|2393
|第三次産業
|卸売・小売業
|1,216
|1,293
|1,456
|1,314
|1,298
|1,297
|1,219
|1,206
|19
|金融・保健・
|123
|158
|158
|153
|194
|181
|165
|143
|408
|不動産業
|
|
|
|
|
|
|
|
|1,138
|運 輸・通信業
|576
|559
|583
|508
|506
|502
|480
|418
|142
|電気・ガス・水道業
|16
|40
|28
|23
|29
|28
|33
|27
|25
|サービス業
|1,150
|1,219
|1,306
|1,369
|1,499
|1,600
|1,711
|1,854
|1,732
|公務
|182
|241
|250
|282
|261
|268
|277
|247
|242
|第三次総数
|3,263
|3,510
|3,781
|3,649
|3,787
|3,876
|3,885
|3,895
|3,706
|分類不能
|7
|25
|11
|5
|1
|1
|0
|12
|102
|総 数
|11,118
|10,204
|9,982
|9,642
|9,532
|9,094
|8,271
|7,772
|6,800