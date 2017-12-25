★期間限定ポイント2倍★PA-P280U4XVN2パナソニック 業務用エアコン 標準省エネ4方向天井カセット形 10馬力 同時ダブルツイン三相200V ワイヤードXシリーズ ★在庫状況はお問合わせ下さい★ EcoZEAS天井埋込カセット形エコ R-S3800HVL-XN 冷媒R410ARPC-AP80EAPJ5が激安！

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入院について

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入院の費用は | 特別室の使用 | 窓際ベッドについて | 入院生活上のお願い | 退院の手続き | その他

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  1. 入院日の決まっていない予約の方には、後日、病院から入院日をご連絡いたします
  2. 入院当日は午前１１時までに１階の［入退院窓口］へお越し下さい。
    （入院の通知時に時間を指定された場合は、その指定時間までにお越し下さい。）
  3. 当日に提出して頂くもの
    ・診察券
    ・保険証（各種医療券・受給者証・介護保険被保険者証を含む）
    ・入院申込書
    ・身元引受書兼支払保証書
    ・限度額認定証
    ・看護情報用紙
    ・印鑑

準備するもの

  1. 日用品
    寝巻（パジャマ等）、下着、タオル、バスタオル、ティッシュペーパー、
    上履き（すべりにくいもの）
    ※当院では患者さまの転倒防止のため入院中の履き物として｢靴｣を勧めております。
    　入れ歯を使用されている方は、入れ歯用容器をご準備ください。（ふた付き、割れない容器のもの）
  2. 洗面・洗髪用品歯磨き用品、石鹸、シャンプー、くし等
  3. 日用品
    （ねまき・タオル・バスタオル・下着・上履き・ティッシュ等）
  4. 食事用品
    はし、スプーン、湯飲み等　　 ※　陶器類ではないもの。
  5. その他
    （１）寝具は病院でご用意いたします。

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    （２）電気器具（電気毛布・ゲーム機等）の持込みはご遠慮下さい。
    （３）テレビは各ベッドに設置されております。イヤホン は各自でご準備下さい。（コンビニエンスストアにもございます。）
    （４）盗難防止のため、必要以上の現金や貴重品はお持ちにならないで下さい。

お食事について

朝食 ７時５０分頃
昼食 １２時１０分頃
夕食 １８時１０分頃
特別メニューを選択できます（１食あたり５４円の料金が加算されます。）

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洗濯について

下着などの洗濯及び乾燥は、ランドリーコーナーをご利用ください 。（有料）

面会について

面会時間

一般病棟

土曜・日曜・祝日

１３時～１９時

平日

１４時～１９時

面会される方は１階エレベーター前で受付下さい。

看護について

付き添いの必要はありません

＊ただし、病状等により家族の付き添いが認められますので、病棟師長にご相談ください。

栄養相談・入院生活上の細かなことなどご不明な点、
ご希望などがございましたらご遠慮なく病棟スタッフにご相談ください。

入院の費用は

  1. 当院は保険医療機関です。
    ※「診療群分類包括評価（ＤＰＣ）」の対象病院です。
  2. 入院の方は、毎月末に締め切り、計算の上、翌月の中旬（退院される月の分は退院の日）に請求書をお渡しいたしますので、会計窓口でお支払いください。カードでもお支払いできます。
  3. 支払い済み領収書は、大切に保管してください。


    入院費・請求書のことなど、ご不明な点はご遠慮なくお尋ねください。

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特別室の使用について

当院では特別室を設けていますので、ご希望の方は入院の際看護師長に申し出てください。

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特室区分１日当り室料（税込）

特Ａ特室

Ａ特室

Ｂ特室

Ｃ特室

３２，４００円

１６，２００円

１０，８００円

５，４００円

設備内容

特Ａ特室

Ａ特室

Ｂ特室

Ｃ特室

バス

（ユニットバス）

シャワー

トイレ

洗面台

流し台

電磁調理台

食器

吊り戸棚

収納庫

応接セット

安楽椅子

整理箪笥

コーナーテーブル

花台

サイドボード

電動ベッド

テレビ

冷蔵庫

写真
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窓際ベッドについて

患者様の療養環境向上の希望にそえるようにご入院の際に一般病棟の窓側（有料）か廊下側を選択いただけます。
窓側をご希望の方は入院受付（入院後は病棟看護師長）に申し出てください。


窓側料金１日当り（税込）

１，０８０円

入院生活上のお願い

  1. 診療や看護については、医師・看護師の指示をお守りください。
  2. 病室内でのテレビなどのご利用の際は、有料となります（テレビカードを購入）
  3. 外出・外泊は主治医の許可が必要です。医師や看護師に申し出てください。
  4. 建物内はもちろんのこと、敷地内も全面禁煙となっています。
  5. 正面玄関開放時間は通年６時～２１時となっています
  6. 消灯時間は２１時ですので、消灯後は静かにお休みください。
  7. 外からの電話の取次はいたしません。

退院の手続きについて

  1. 退院する場合は主治医の許可が必要になります。
  2. 退院は原則として、午前中となっています。
    退院の際は、入・退院窓口で退院通知書を受領し、会計窓口にてお支払いをお済ませになりましたら、通知書を病棟看護師にお渡しください。
  3. 土曜・日曜・祝日などの場合は、時間外受付（当直室）で取り扱っております。

その他

  1. 職員への贈り物は固くお断りします。
  2. 携帯電話は院内の通話可能な指定区域及びマナーモード区域以外では、電源をお切りくださるようお願いいたします。
  3. 駐車場については、外来患者様がご利用になりますので入院期間中の駐車はお断りしています。
  4. 院内には美容室および理容室が地下１階にあります。。。

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