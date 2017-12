メイク自体苦手だし、結局、いつもメイクをしているか分からないくらいの薄化粧。でもいい大人だし、ナチュラルなのにキチンとしたメイクをマスターしたい!そんな大人の女性のためにオフィスに最適な大人ナチュラルメイクのコツを紹介します。 南の島のやぎ子 コスメコンシェルジュ&アラサー主婦。コスメ、ヨガ、ランニング、登山、ワイン、コーヒーが大好き♡以前は化粧品会社でブランドづくりをしていました。 Like:三度の飯より、スキンケアが大好き!

記事のURLとタイトルをコピー

Harley-Davidson ハーレーダビッドソン レディース用 クィーン Gasket サングラス グッズ 帽子・CAPなど【送料無料】【代引不可】【不可】 Suede 街着などの夏のお出掛けに ブラウス

ナチュラルメイクはただの薄化粧ではありません。

ナチュラルメイクは、ナチュラルな美しさを引き立たせるためのメイクです。

決して手を抜くわけではありません。

とはいえ、「メイクしました感」が出るのはイマドキではありません。

では、具体的にどのようにすればいいのか??

全体を通して言えるポイントは「ツヤ」と「抜け感」。

メイクが苦手でも難しくありません。早速、細かく見ていきましょう!

ナチュラルな透明感をベースメイクで作る

Harley-Davidson ハーレーダビッドソン レディース用 クィーン Gasket サングラス グッズ 帽子・CAPなど【送料無料】【代引不可】【不可】 Suede 街着などの夏のお出掛けに ブラウス

スキンケアを終わらせ、いよいよベースメイク。

この時、化粧下地やファンデーションは、写真のように顔の中心部分にだけ Whistles レディース レギンス ズボン 送料無料 Navy Velour Tapered Sweatpants、つければOK。

パウダーファンデーションでもリキッドファンデーションでも、どんなタイプのものでも同じです。

顔の中心の外側は伸ばしてうっすらぼかす

中心部分を丁寧に仕上げたら、逆三角形の外側は、パフや手に余ったファンデーションをうっすら伸ばしましょう。

こうすることで、ファンデーションを塗りすぎて「メイクしました感」が出ることもなく、カバーしたい部分はしっかりカバーし、自然な凹凸のある美肌と「抜け感」を簡単に演出することができます。

シミやクマはコンシーラーで

もし、ファンデーションだけでは隠しきれないシミやクマは、部分的にコンシーラーを使うと、先ほどの抜け感を保つことが出来ますので、チャレンジしてみてくださいね。

ファンデーションを密着させるコツ

ファンデーションを塗ったら アディダス レディース ジャケット&ブルゾン アウター Women's adidas Team Climalite 1/4 Zip Collegiate Purple/White、温かい手でそっとハンドプレスをすることで、肌に馴染み、より自然なツヤ感を出すことが出来ます。

大体、1か所2秒でOK。

化粧崩れもしにくくなるので、このひと手間を惜しまず実践してみましょう。

抜け感を演出!ナチュ眉の作り方

手入れをしていない眉=ナチュ眉ではない!!

自然に生えたままの眉=ナチュラル眉と思って、ただのボサボサ眉の女性がいますが、大きな間違いです。

もちろん、そのままでキレイな女優さんもいますが、ほとんどの人が左右非対称だったり、濃さや形を整える必要があります。

眉毛の整え方をマスターしよう!

基本的な眉の整え方はコチラを参照してください!



眉は流行をよく表す部分。

逆にココさえ抑えれば、はやりのナチュラルメイクをマスターしたも同然です。

抜け感を出すには眉と眉の間隔がポイント!

ナチュラルな眉を描くには、眉と眉の間隔を少し広くとり、離れ眉にすることがポイントです。

すこし幼い印象にもなりますが、眉をふんわり仕上げることで、程良い抜け感が演出でき、ナチュラルな眉を描くことができるのです。

ナチュラル眉の間隔のポイント

離す目安は、眉頭と目頭の位置を同じにすること

眉頭の色は一番薄くし、強調させないこと

通常なら黒目の上を一番濃く描きますが、この場合、眉の中で一番濃い部分は黒目の外側あたりがバランス良く仕上がります。

さらに Keds ケッズ レディース スニーカー 靴 送料無料 Silver Metallic Champion Metallic Canvas、以下のように仕上げるのもナチュラルに仕上げるポイントです。

眉山はなだらかにすること

眉尻は長すぎず、きっちり描きすぎない

ナチュ眉に必須のアイテム

眉の濃淡をキレイにふんわり描くには、2~3色入りのアイブロウパウダーパレットがおすすめです。

ノーズ&アイブロウパウダー(セザンヌ) 580円 詳しくみる

スクリューブラシ(RMK) 800円 詳しくみる

筆者はこれを愛用中♡専用のブラシが使いやすく、自然にふんわりかけるから、初心者でも簡単に使えますよ。

また、自然な毛流れを作るスクリューブラシは、1本持っておくと重宝しますよ!

100円ショップなどでも手に入ります。

意外と難しいナチュラルアイメイク

アイシャドウはツヤ重視

アイシャドウは何色でも構いません。ただし、その質感が大切。

アイシャドウ選びのポイント

マットなものよりも、ツヤっぽい、濡れ感のあるアイシャドウ

明度の高い色(明るい色)

ラメやパールはなるべく細かいもの

目元のくすみを晴らし、透明感のある目元にすることがポイントです。

アイシャドウのつけ方

つけ方はとっても簡単。

アイホール全体に広げるだけ。目の横幅からはみ出ないようにしましょう。



アイシャドウは、指でつけても、ブラシでつけても構いません。

チップは色がつきすぎるので、、なるべく避けましょう。

アイラインは隠しラインだけ

アイラインも難しいメイク行程の一つ。

でも、アイシャドウを簡単にしたぶん、少しだけ頑張ってみましょう。

隠しアイラインの描き方

使用するアイライナーは、失敗しても修正しやすい、ペンシルタイプがおすすめです。

ただし、にじみやすい場合は、ウォータープルーフのリキッドアイライナーを使うと良いですよ。

マスカラはロングタイプで抜け感と色気を

マスカラを塗る前にビューラーでまつげにカールをつけると思いますが、意外と難しいですよね。

ここは思い切って 浴衣 レディース 単品 ツモリチサト tsumorichisato ブランド 大人 女性 オレンジ 花 【追】 お取り寄せ ykn0040-ema105 【お取り寄せ】【追】【新品】、やらなくてもOK。

キュートなカールでもなく、グラマラスなふさふさまつげでもなく、大人のナチュラルメイクの場合には、長さでその自然な色気を出すのがポイントです。

伏し目になった時に、すっと長く伸びたツヤのあるまつげを目指しましょう!

準備するもの

スクリューブラシ

金属タイプのコーム

ロングタイプのマスカラ

マスカラの塗り方

ロングタイプのマスカラはこれがおすすめ。



ラッシュ パワー マスカラ ロング ウェアリング フォーミュラ(クリニーク) 3,500円 詳しくみる

塗らない人が多いリップで差が出る

20・30代の口紅離れ

私自身も、20代は月に数回口紅を使うことがあるか、

、ないか、という口紅離れっぷり。なぜなら、「唇の血色に不満がない」からでした。

しかし、アラサー・アラフォーになると、少しずつ血色や縦ジワが気になり始め、顔の印象が疲れてみえたり、幸の薄い印象に…。

大人の女性が、口元をナチュラルに魅せるには 正絹紫地麻の葉柄カジュアル用染袋帯/紬や小紋などに合わせてお使いいただける塩瀬よりもやや厚手の締め心地の良い袋帯・お仕立も無料で承ります。、健康的な血色とツヤを加えてあげることが必要なのです。

血色とツヤを出すには?

いきなり口紅を塗って出社したら、「あれ?今日なんかあるの?」「今日は気合入ってるね」なんて言われることも。

メイクしているのがバレバレで恥ずかしくなってしまいますよね。

そんなあなたにおすすめなのが、ティントリップ。

ティントリップは、唇のpHや水分量によって発色が変わるため、自然な血色感が演出できます。

しかも、ティントリップは唇の表面を一時的に染色するので、色落ちしにくく、メイク直しが苦手だったり、忙しい人にもおすすめです。

ナチュラルに仕上がるティントリップの使い方

ポイントは、唇に色を均一に塗らないことで、抜け方と内側からの自然な発色を出します。

保湿用のリップクリームを塗る コンシーラーで唇の輪郭を消す(もともと唇の色素が薄い場合には不要) 唇の内側に数ヶ所ティントリップを置く 上下の唇を合わせて馴染ませる or 指でポンポンと馴染ませる お好みの色になるまで③④を繰り返す

おすすめのティントリップ3選

リップティントジャム(キャンメイク) 650円 クリアな発色で唇のナチュラルな抜け感を出せます。時間と共に発色が鮮やかになり、唇に色が定着するので、長時間色を楽しめます。 色白肌やピンク系の肌ならNo.01 チェリージャム、イエロー系の肌ならNo.02 マンゴージャムがおすすめ。 詳しくみる

ヴォリュプテ ティントインオイル(イヴサンローラン) 3,800円 べたつかないティントオイル。みずみずしく潤い 旬のネイビーを纏う大人の花柄ワンピース【F170913】/ママ/レディース/マキシ丈/ブラウジング/ウエストゴム/フェミニン/シーズンレス/半袖、にじみ出す血色感が特徴です。豊富なカラーで選ぶのが楽しくなります。 詳しくみる

チークでナチュラルメイクが決まる!!

チークの位置が重要

ナチュラルメイクのチークは、自然な血色感を出すのが目的。

でも本来血色感の出るはずのない、ヘンな位置にチークをのせてしまったら…?

メイク偏差値はガタ落ちです。

正しいチークの位置は、黒目の下と小鼻の横を結んだ点から外側です。

それより内側には入らないようにしましょう。

ナチュラルチークの入れ方

ここでは、一番ポピュラーなパウダーチークの使い方を紹介します。

チークをブラシにとり、手の甲またはティッシュで余分なパウダーを落とす 黒目の下と小鼻の横を結んだ点から、こめかみに向かって、ブラシを2~3往復する。 左右同じように行う

ナチュラルに見えるカラーの選び方

リップカラーの部分でも少し触れましたが エバーレーン レディース ワンピース・ドレス ワンピース【The Japanese GoWeave High Neck Tank Dress】Black、基本的に肌の色の系統で、似合うカラーが異なります。

今使っているファンデーションの色系統でも判断することが出来ます。

ピンク系ファンデーション → ローズ、ピーチピンク

オークル系ファンデーション → コーラルピンク、コーラルピーチ、オレンジ

もし ボタニカルシャツミドルOP スナイデル【送料無料】、自分が似合う色が分からない!!もっと詳しく知りたい!!と言う場合は、ここで簡単にパーソナルカラー診断ができるので

2017-12-26



Harley-Davidson ハーレーダビッドソン レディース用 クィーン Gasket サングラス グッズ 帽子・CAPなど【送料無料】【代引不可】【不可】 Suede 街着などの夏のお出掛けに ブラウス

2017-12-26

Dondup レディース ジーンズ ジーパン デニム 送料無料 800 Monroe Skinny Jeans,Movado レディース 時計 ウォッチ 送料無料 Rose Gold Bold Iconic Metal & Red Suede Watch,31 Phillip Lim レディース トップス シャツ ブラウス 送料無料 pearl-embellished shirt,セーター レディース ニット 長袖 トップス おしゃれ 無地 セレブアメリカンスタイル セレブスタイル 米国スタイル インポート 海外 洋服,Club Monaco レディース セーター カーディガン 送料無料 Sedona Leary Sweater Tank.Theory 'Seblyn D' Crop Top 女性 レディース セーター ニット,Bailey 44 レディース トップス シャツ ブラウス 送料無料 Black Children Of The Lilith Velvet Top,Rockport メンズ スニーカー 靴 送料無料 Navy Get Your Kicks Mudguard Blucher,Jennifer Meyer Je t'aime Pendant Necklace,St. John Collection Two-Tone Nappa Leather Jacket 女性 レディース コート ジャケット.Givenchy レディース パンツ 送料無料 Black Multicolor Pinstripe Wool Trousers,GIUSEPPE ZANOTTI レディース シューズ 靴 送料無料 Black Giuseppe for Jennifer Lopez Strappy Sandal,St. John Collection Nappa Leather Peplum Jacket 女性 レディース コート ジャケット,セイクリッド ホーク レディース トップス Tシャツ【Sacred Hawk Embellished Mesh T-Shirt With Slogan】White,bohema off the shoulder top オフ ショルダー トップ トップス シャツ レディースファッション ブラウス.

Proenza Schouler レディース ヒールシューズ ヒールスニーカー 送料無料 Open White PS28070,kensie レディース ドレス ワンピース 送料無料 Black Crushed Velvet Maxi Dress KSNU7059,DELLA CIANA レディース T-SHIRTS AND TOPS 送料無料 Grey T-shirt,ハイネックニットセーター 長袖ニットセーター 【5点】srome『FS』※海外取り寄せ商品・納期に時間がかかります,Fresh Produce フレッシュ プロデュース Tシャツ Color Pencils Catalina Top Periwinkle,Reflect(リフレクト)グラフィカルチェックニット,エリザジェイ レディース シャツ トップス Eliza J Knit V-Back Top Black,MAX MARA STUDIO/マックスマーラメッシュデザインコットンニットセーター PIGNA ◇,Edition10 レディース トップス シャツ ブラウス 送料無料 Chocolate Truffle Velvet Camisole,JUCCA レディース SWEATERS AND SWEATSH 送料無料 Dark purple Cardigan,正絹綴れ袋帯(お仕立て上がり・新古品)fo-059,MOSCHINO CHEAP AND CHIC レディース DRESSES 送料無料 Black Short dress,Brixton レディース ハット 帽子 送料無料 Black Aimee Fedora,Born ア スター イズ ボーン レディース スニーカー 靴 送料無料 Porcellana/Denim Com Callisto,LUCAS HUGH レディース PANTS 送料無料 Black PRO CAPRI LEGGINGS,アリアンドジェイ レディース ワンピース トップス Ali & Jay Floral Fever Two-Piece Dress Blushing Rust Roses,トリバル レディース ワンピース トップス 3/4 Sleeve Space Dye Jersey Dress w/ Zip Detail Carbon,ECHO エコー レディース Scarves & Wraps 送料無料 Black Fringe Trim Cape,<SALE>ウールチェックロングチェスターコート EGOISTエゴイスト直営通販サイト,FLYNN SKYE フライングスカイ レディース スカート 送料無料 Tiny Dancer Monica Maxi Skirt.

ECCO エコー シューズ Shape 75 Round Shootie Black,BOSS レディース スカート 送料無料 Orange Vakuja Pencil Skirt,Marques Almeida レディース トップス シャツ ブラウス 送料無料 Grey Cotton Rectangle Tunic,Dsquared2 レディース ジーンズ ジーパン デニム 送料無料 Medium Waist Skinny Jeans,MALLONI レディース DRESSES 送料無料 White Knee-length dress,Prefer SHIPS: チュールレイヤードギャザースカート/シップス(レディース)(SHIPS for women),【チャンピオン メンズ レディース Champion】 フリースジャケット【WOMENS】 オフホワイト(20),アディダス メンズ アウター ジャケット【adidas Originals Taped Anorak Jacket】Black,【2017年秋冬新作!!】パオラ フラーニ(PAOLA FRANI)ワンピース,テッドベーカー レディース ワンピース・ドレス ワンピース【Jamnie Peplum Knitted Dress】Black,Free People フリーピープル レディース 女性用 長袖 ファッション Tシャツ Free People フリーピープル Super Cycle Jersey Kristin Tee - Ink Blue,プラーナ レディース トップス 長袖Tシャツ【prAna Robyn Long Sleeve Shirt】Winter,Free People フリーピープル レディース 女性用 ファッション Tシャツ Free People フリーピープル Its Yours Tee - Pink,ASOS エイソス レディース 長めサイズ 送料無料 Black TALL Delicate Patchwork Lace Mini Dress with Asymmetric Hem,【送料無料】【】紗織謹製 正装用 袋帯地 草履バッグセット<シルバー系 帯地 雲に花柄 シルバー草履Mサイズ> パールトーン加工の帯地 三枚芯の軽い草履 フォーマル セミフォーマル 留袖 訪問着 附下 色無地 【smtb-k】【w3】,【レターパック送料込み】*丹後ちりめん◇*◇訪問着用帯揚げ◇*◇**17033**正絹【】,印傳屋 甲州印伝 バッグ 9309 プライデン・ミニボストン,Jovonna レディース shirts 送料無料 GIALLO Catalina Blouse,ACORN レディース シューズ 靴 送料無料 Azalea Fabric Summerweight Spa Slipper,Kooka誰 レディース Tシャツ トップス 送料無料 White ABITOULE.

Nina レディース ヒールシューズ ヒールスニーカー 送料無料 Steel Romina-YF,Current/Elliott レディース シャツ ブラウス 送料無料 limoges falling star The Crew Neck T-Shirt,Acne Studios アクネストゥディオズ レディース トップス シャツ ブラウス 送料無料 LIGHT GREY MELANGE Fairview Emoji Cotton Sweatshirt,【SALE30%OFF】iliann loeb(イリアンローブ)シルクウール ベスト 204-153,MAISON ULLENS レディース SWEATERS AND SWEATSH 送料無料 Light green Sweater.FAY レディース SHIRTS 送料無料 Blue Linen shirt,VINCE レディース SHIRTS 送料無料 White Silk shirts u0026 blouses,ラッキーブランド レディース シャツ トップス Embroidered Top Natural Multi,【特選】正絹駒八掛地(紬用/無地)No.17520 「黒紫色」★ハジックガード加工済,アメダスアップルコート 雨ゴート レインコート 雨合羽 塵除け(ちりよけ) 道中着 着物 和服 きもの 和装 携帯用 ポリエステル 収納袋 ポーチ付き 東レ素材使用 軽量 軽い 撥水 丸洗い可能 既製品 お仕立上り <送料無料>.正絹 柄八掛・コート裏 薄赤×ホワイト 円つなぎ 約5,8m 【裾回し】【羽裏】【送料無料】,名古屋帯 薄茶色 ベージュ ナチュラル 露芝 すすき 手書き お太鼓柄 三通柄 本麻 夏向け 九寸名古屋 9寸名古屋帯 名古屋仕立て カジュアル なごや帯 仕立て上がり 【】【送料無料】,未着用 刷毛暈しがお洒落な袷紬(j7155)R'身丈4尺1寸9分(約159cm)it16【smtb-m】,高級 夏用 紗 正絹 袋帯 N-NFO-3 お仕立て上がり,Colmar レディース Coats & Jackets 送料無料 Grey Zipped Padded Jacket.

、参考にしてみてください。

トレンドのチークについて、こちらも参考に♡



まとめ

ナチュラルメイク、難しそうですが、意外と簡単に出来ることもありますよね?

ポイントは「ツヤ」と「抜け感」。

メイクが終わったら最後に Proenza Schouler レディース sweaters 送料無料 GREEN Knit Zip Detail Top、必ず顔全体のバランスと「ツヤ」「抜け感」を作れているか、チェックしてくださいね!