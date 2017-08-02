 >  >  > スキニー パンツ 'b(air) ' bair the ankle skinny jeans レディースファッション ボトムス

Phone Arenaは1日（現地時間）、台湾ASUSが、今月17日に台湾国内にて「ZenFone 4」シリーズの発表イベントを開催することを発表したと伝えています。

公式プロモーション資料に写るコン・ユ氏

ASUSの公式フォーラム内において今回、韓国の俳優コン・ユ氏を特別ゲストに招き、ZenFone 4シリーズの発表イベントを今月17日に台湾国内にて開催することが公式に告知されました。

数日前には、

フィリピンでの発表イベントへの招待状

また、過去に今月17日の発表を報じた情報によると、ZenFone 4、「ZenFone 4 Pro」、「ZenFone 4 Selfie」および「ZenFone 4V」の計4機種が同時に発表される見通しとのこと。

なお、コン氏が手にしている端末がZenFone 4であると見られますが、背面部にはデュアルカメラの姿を認めることができます。詳細なスペックなどについては、続報に期待したいところです。

[ASUS ZenTalk via Phone Arena]