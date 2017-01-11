 >  >  > ヒメシャリンバイ 0.8m程度 ポット直径18cm【10本セット】

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(1)免許取得
↓
(2)営業保証金の供託
↓
(3)供託した旨の届け出
↓
(4)業務の開始
●営業保証金
・供託先
宅建業者の主たる事務所の最寄りの供託所
※バラバラに供託すると、還付があった場合に手続きが煩雑になってしまうので。
・供託額
主たる事務所→1,000万円
その他の事務所→各500万円
1．金銭
2．有価証券
3．金銭と有価証券の併用
1．~3．のいずれでもOK
・有価証券の場合
国債証券→額面金額の100%
地方債証券・政府保証債証券→額面金額の90%
その他の有価証券→額面金額の80%
例)営業保証金1,000万円のうち ガッチリ浸透プライマーW 14KG ポリペール缶 【送料無料＆全品P5倍】 カクダイ 235-350 ハイタンクセット 商品コード：2226897 ★税抜5000円以上で送料無料★激安祭 【150-444】カクダイ2ﾊﾝﾄﾞﾙ混合栓、額面金額1,000万円の地方債証券を供託した
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●事業の開始後 TRUSCO トラスコ中山 工業用品 ダイキン 電磁パイロット操作弁、新たに事務所を設置したとき
→当該事務所の営業保証金を供託し TRUSCO トラスコ中山 工業用品 キョーワ ポータブル型洗浄機 ESCO エスコ その他の工具 1.6mm英・数字刻印セット(ホルダー付)、届出をしたのちでなければ YKKAP窓サッシ 片引き窓 エピソードNEO[複層ガラス] 両袖 半外付型[連段窓対応枠]：[幅2600mm×高770mm]、その事務所で事業を開始してはならない。
※事務所を設置したときから2週間という定めはない。
※保証協会と混同注意
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※写真はイメージです。苗は季節により大きさが変わります。
※お任せ品につき誠に申し訳ございませんが、商品配送後の樹形・花芽の数等を理由としたキャンセルはご遠慮ください。
|送料
|送料無料 ※離島は別途料金が掛かります。お問い合わせください。
※配送業者の都合や、その他やむを得ない理由により配送が連絡無しに遅れる場合がございます。
植え付けの日が１日しかとれない場合などは、植え付けをする前日の希望指定をするなど、余裕を持った配送指定をお願いいたします。
|商品情報
|ヒメシャリンバイ
Raphiolepis indica var. umbellata f. minor バラ科シャリンバイ属
【タイプ】 常緑低木
【鑑賞時期】 花：4～5月 実：10～12月
【日照条件】 日向～半日陰
ヒメシャリンバイはシャリンバイよりも葉が小さく花付きも良い品種です。グランドカバーや刈り込んで低い生け垣として利用されます。
|育て方
|寒さに弱い為、関東以南の環境で植え付けます。それ以外は環境を選ばない木です。
自然に元気に育つので特別な管理は必要ありません。刈り込み・剪定は花後から初夏までの間に済ませておきます。
、問題の解き方を動画で抑えることができます。
eラーニング宅建講座「まるで家庭教師」
http://elearning.co.jp/?page_id=4790
○×クイズ、、、過去問のサンプル動画も上記URLからご覧頂けます。