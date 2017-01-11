 >  >  > ヒメシャリンバイ 0.8m程度 ポット直径18cm【10本セット】



宅建講座「まるで家庭教師」から、宅建試験の要点を確認しましょう。

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(1)免許取得

↓

(2)営業保証金の供託

↓

(3)供託した旨の届け出

↓

(4)業務の開始

●営業保証金

・供託先

宅建業者の主たる事務所の最寄りの供託所

※バラバラに供託すると、還付があった場合に手続きが煩雑になってしまうので。

・供託額

主たる事務所→1,000万円

その他の事務所→各500万円

1．金銭

2．有価証券

3．金銭と有価証券の併用

1．~3．のいずれでもOK

・有価証券の場合

国債証券→額面金額の100%

地方債証券・政府保証債証券→額面金額の90%

その他の有価証券→額面金額の80%

例)営業保証金1,000万円のうち ガッチリ浸透プライマーW 14KG ポリペール缶 【送料無料＆全品P5倍】 カクダイ 235-350 ハイタンクセット 商品コード：2226897 ★税抜5000円以上で送料無料★激安祭 【150-444】カクダイ2ﾊﾝﾄﾞﾙ混合栓、額面金額1,000万円の地方債証券を供託した

→評価金額は90%の900万円になるので YKKAP窓まわり ひさし コンバイザー[入隅コーナー納まりセット] ベーシックスタイル[外観左側] 出幅450mm：先付・後付兼用[長さ1200mm]、100万円の金銭と合わせて供託する。

●事業の開始後 TRUSCO トラスコ中山 工業用品 ダイキン 電磁パイロット操作弁、新たに事務所を設置したとき

→当該事務所の営業保証金を供託し TRUSCO トラスコ中山 工業用品 キョーワ ポータブル型洗浄機 ESCO エスコ その他の工具 1.6mm英・数字刻印セット(ホルダー付)、届出をしたのちでなければ YKKAP窓サッシ 片引き窓 エピソードNEO[複層ガラス] 両袖 半外付型[連段窓対応枠]：[幅2600mm×高770mm]、その事務所で事業を開始してはならない。

※事務所を設置したときから2週間という定めはない。

※保証協会と混同注意

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、問題演習をしましょう≫

宅建試験は、

、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。宅建講座「まるで家庭教師」では 十川 スーパーサンブレーホース SB-10 ▼389-1151 十川産業（株）、○×クイズ、過去問の解説があり

※写真はイメージです。苗は季節により大きさが変わります。

※お任せ品につき誠に申し訳ございませんが、商品配送後の樹形・花芽の数等を理由としたキャンセルはご遠慮ください。

産地直送：在庫確認後に発送日は別途連絡

、問題の解き方を動画で抑えることができます。eラーニング宅建講座「まるで家庭教師」○×クイズ、、、過去問のサンプル動画も上記URLからご覧頂けます。