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最終更新日時10/11/17 03:58

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これがＧメン'75アクションセットだ

見よ！このイラスト、KAJITA巡査さん曰く『ゴルゴ黒木』だと言ってました。

HY.POWER.77との記載のあるサイレンサーつきの拳銃

これは拳銃ホルスターです。

。貧弱そうなビニール製です。

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サインの練習がしてあります。

撮影に使ったと思われるメモです。第136話『Ｘマスイブ21時のトリック』のものということです

Tech Specs

Upper Material

full-grain leather



Closure

slip-on



Footbed

Luvseat (polyurethane)



Sole

75% rubber compound



Recommended Use

casual



Manufacturer Warranty

lifetime









サイズ 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14

14から20営業日でお届け

（情報提供：速水涼子刑事さま）

こちらは、駅構内貼り出し用

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これは某私鉄某駅構内に貼られた物を盗んできた・・・いやいや違います patagonia パタゴニア｜Women's Houdini Jacket ウィメンズ・フーディニ・ジャケット。許可を取って掲出期間終了後に頂いたものです Prana Mojo Short - Men's Marigold アウトドア メンズ 男性用 短パン ショートパンツ ズボン ハイキング クライミング。

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(H.N)速水涼子刑事様提供

Ｇメンに関するグッズを捜査中にこの度、速水涼子刑事様より「Ｇメン’75ゲーム」なる素晴らしいものを任意提出

していただきましたので紹介致します。それぞれマークをクリックしていただきますと拡大して見られます SHIMANO■電動リール 17 フォースマスター 3000XP■新品未開封【即納】。

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