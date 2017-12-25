アレ バイ アレッサンドラ レディース トップス【x REVOLVE Favia Top ale by alessandra】Gold ※28日迄！ (アンドガール) Smootheからの最新情報がご覧になれます

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NY IKUEI Triennial Art & Essay Contest
ニューヨーク育英学園主催トリエンナーレ自由の女神アート作文コンクールは、日本語で学び、また日本語を学ぶ全世界の幼稚園から高校生までを対象に、豊かな情操を育むことを目的に、絵画と作文でその思いを表現してもらうコンクールです。本学園が主催するこのコンクールは、学園創立３０周年の記念事業の一環として２００９年度に第１回目が開催されました。その後も３年ごとに開催され、第３回目となった２０１６年度は、世界各国から集まってきた応募作品は絵画と作文合わせて７００点ほどにものぼりました。
同コンクールは毎回在ニューヨーク日本国総領事館および公益法人海外子女教育振興財団にご後援頂いており、名誉審査委員は、、第１回目の審査委員長であった日本画家の故・平山郁夫氏のご夫人である平山美知子氏（平山郁夫シルクロード美術館館長）にお引き受け頂いています。
２０１６年度は、厳正な審査の結果 、グランプリ平山郁夫大賞（絵画１点、作文１点）を含む、絵画受賞作品２７点、作文受賞作品１６点が選ばれました。その後受賞者やそのご家族約１１０名が集い、盛大に表彰式が開催され、
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