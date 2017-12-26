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ゲーム全体の臨場感を高めるだけでなく、脱出パートでのギミックやアイテムの視認性も向上し、より快適なゲームプレイを提供。
『９時間９人９の扉』にボイスを実装
本作では『９時間９人９の扉』にボイスを実装。
『善人シボウデス』と同様、ノベルパートでの会話はフルボイスで展開する。また、両作品共に英語ボイスも収録。日本語音声とは一味違う雰囲気でゲームを楽しめる。
  • 『9時間9人9の扉』
  • 淳平鈴木達央
  • 一宮土師孝也
  • ニルス櫻井孝宏
  • サンタ谷山紀章
  • 四葉田村ゆかり
  • 紫(茜)沢城みゆき
  • セブン三宅健太
  • 八代田中理恵
  • 9番の男飛田展男
  • 『善人シボウデス』
  • ファイ小見川千明
  • アリス田中敦子
  • ディオ細谷佳正
  • 四葉田村ゆかり
  • ルナ能登麻美子
  • クォーク釘宮理恵
  • 天明寺納谷六朗
  • K小野大輔
  • ゼロ3世TARAKO
『９時間９人９の扉』にフローチャートを実装
周回プレイを快適に行えるように、『９時間９人９の扉』にもフローチャートを追加。
フローチャート上でシナリオの分岐ポイントを確認でき、一度プレイしたシーンへ戻ってリプレイが可能に。。
遊びやすさを向上させる数々の変更点
  • 1.既にプレイ済みのユーザーに特に便利な「未読スキップ」機能を両作品に追加。
  • 2.『９時間９人９の扉』のBGM、SEを高音質化。
  • 3.Vita版『善人シボウデス』では非対応だったPlayStation®Vita TVに対応。
  • 4.『善人シボウデス』のセーブ領域が27個に大幅増。
  • 5.オプションにてBGM,SE,ボイスの音量を個別に設定可能に。

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ZERO ESCAPE ９時間９人９の扉 善人シボウデス ダブルパック
プラットフォーム
PlayStation®4／PlayStation®Vita／PC（Steam）
発売日
PS4・PS Vita：2017年4月13日
PC：2017年3月25日
ジャンル
極限脱出アドベンチャー
CERO
C（15才以上対象）
希望小売価格
パッケージ版：PS4：4,980円＋税／PS Vita：4,480円＋税
ダウンロード版：PS4：4,980円＋税／PS Vita・PC：4,480円＋税
プレイヤー人数
1人

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