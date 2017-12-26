YKKAP収納 クローゼットドア 4枚折戸 NM ノンケーシング枠[四方枠]：[幅3246mm×高2345mm] VU兼用) （５０枚／箱） 京セラ

誕生日によって変わる

新感覚占いマンガ



他の人からどう見られてるんだろう

もしもあの人と付き合えたら？

忙しいあなたの代わりに

幸せになる方法

考えておきました



著書は40冊以上

奇門遁甲から血液型占いまで、ありとあらゆる占いに精通している小野十傳が、ついに西洋占星術でも本気を出す…！

有名占い師が告げる

あなたの運命

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あなただけの物語



まわりの人からみたあなたはどんな風にうつってるの？12星座の視点からチェック！

例えば合コンでは…

華やかな人だな。近づきたいけどちょっと気おくれしちゃう…

落ち着いた様子を乱してみたい。どんな顔をするんだろう？

気になるあの星座の評価は…？



好きな人・同僚・恋人…気になるあの人のトリセツ、作ります！