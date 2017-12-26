【Sサイズ】WACKO MARIA OMBRE チェック B.D 長袖シャツ 410-420314-034 【新品】 (TOPS) K2901T1L V/SUAL レディース

＜公認フルマラソン＞山・川・海を満喫できる北陸を代表する自然豊かなコース
|№
|km
|内 容
|トイレ
|1
|2.3km
|水
|2
|4.4km
|水・塩・飴
|3
|6.7km
|水・ドリンク
|4
|9.2km
|水・塩
|黒部駅
|5
|11.2km
|水・ドリンク・飴
|6
|14km
|水・バナナ・トマト・塩
|7
|16.1km
|水・塩 （スポンジ）
|8
|17.4km
|水・ドリンク・バナナ・トマト・梅干
|9
|19.5km
|水・塩
|10
|21.1km
|水・ドリンク （スポンジ）
|11
|23.1km
|水・押し寿し・オレンジ・トマト・塩・飴
|12
|25.4km
|水・ドリンク
|13
|27.7km
|水・塩 （シャワー）
|14
|29.4km
|水・ドリンク・飴
|15
|31.8km
|水・オレンジ・パン・菓子・トマト
|16
|33.6km
|水・塩 （スポンジ）
|17
|35.1km
|水・ドリンク・梅干・飴
|18
|36.5km
|水・ラーメン・アイス・トマト・塩
|19
|37.7km
|水・ドリンク・塩
|20
|39.2km
|水・ドリンク・飴
|21
|40.9km
|水・塩 （スポンジ）
|22
|42.2km
|水・ドリンク・バナナ
●給水・給食内容の紹介
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「ラーメン」黒部産米入りの冷やし米粉ラーメン マウンテンハードウェア メンズ アウター ジャケット【Mountain Hardwear ThunderShadow Jacket】STONE 。
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2017-12-26
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給水ポイント・・・4ヵ所
トイレ・・・・・・5ヵ所
給水ポイント・・・2ヵ所
給水ポイント・・・2ヵ所
トイレ・・・・・・1ヵ所
給水ポイント・・・1ヵ所（ゴール地点のみ）
カーター記念黒部名水マラソン実行委員会事務局
〒938-0041 富山県黒部市堀切1142 黒部市総合体育センター内
TEL：0765-57-2300 FAX：0765-57-2323
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