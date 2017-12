【Sサイズ】WACKO MARIA OMBRE チェック B.D 長袖シャツ 410-420314-034 【新品】 (TOPS) K2901T1L V/SUAL レディース

給水・給食ポイント(エイドステーション内容)

マラソンコース エイドステーション内容

№ km 内 容 トイレ 1 2.3km 水 2 4.4km 水・塩・飴 3 6.7km 水・ドリンク 4 9.2km 水・塩 黒部駅 5 11.2km 水・ドリンク・飴 6 14km 水・バナナ・トマト・塩 7 16.1km 水・塩 (スポンジ) 8 17.4km 水・ドリンク・バナナ・トマト・梅干 9 19.5km 水・塩 10 21.1km 水・ドリンク (スポンジ) 11 23.1km 水・押し寿し・オレンジ・トマト・塩・飴 12 25.4km 水・ドリンク 13 27.7km 水・塩 (シャワー) 14 29.4km 水・ドリンク・飴 15 31.8km 水・オレンジ・パン・菓子・トマト 16 33.6km 水・塩 (スポンジ) 17 35.1km 水・ドリンク・梅干・飴 18 36.5km 水・ラーメン・アイス・トマト・塩 19 37.7km 水・ドリンク・塩 20 39.2km 水・ドリンク・飴 21 40.9km 水・塩 (スポンジ) 22 42.2km 水・ドリンク・バナナ

●給水・給食内容の紹介

「ドリンク」スポーツドリンクはアクエリアス。

「押し寿し」黒部産コシヒカリ梅の押し寿し、とろろ昆布おにぎりなど。

「ラーメン」黒部産米入りの冷やし米粉ラーメン。

「アイス」コシヒカリモナカ。

「梅干」手作り梅干。

「塩」黒部の塩

2017-12-26



10kmコース

「飴」塩飴など。

給水ポイント・・・4ヵ所

トイレ・・・・・・5ヵ所

7.5kmコース 車いす

給水ポイント・・・2ヵ所

5kmコース

給水ポイント・・・2ヵ所

トイレ・・・・・・1ヵ所

3kmコース

給水ポイント・・・1ヵ所(ゴール地点のみ)