日本正規品 オークリー （OAKLEY） サングラス ジョウブレイカー JAWBREAKER OO9290-2231 Sapphire Fade Collection【Sapphire Fade】【Prizm Sapphire Polarized】 ゴーグル モンベル (ZEAL【信用第一】

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12月22日（月） 、2学期終業式を迎えました。2学期は運動会や野外教育活動をはじめ 、、大きな行事が続き、5年生児童も行事とともに友達とも仲良くなり、それぞれ成長して６年生へとどんどん近づいているように思います。校長先生からも、、「2学期にできるようになったこと、まだできなかったことをきちんとふりかえり、3学期に生かそう。」との言葉があり、この学期末そして年末を迎え、次へのステップアップの時期です。3学期はいよいよ5年生が主体になって運営する行事や委員会活動などもあります。3学期に備え、しっかり力を蓄えましょう。
また、この2学期で5年生から数名の児童が転出しました。次の学校でもしっかりがんばってくださいね。
Merry X’mas and Happy New Year!
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