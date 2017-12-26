北山製網　銀立網 袋付きクサリ岩 18m×60cm 半目19.5mm [1239] シャフト：Dynamic BOREAL [トゥルーテンパーアロイブルーソラ]

最高の網地、材料を使用し、最高の仕上げ加工を行っております。
目合(網目)はもちろん長さ(全長)もご希望に添えるラインナップ。

全長：18m
丈：60cm
半目表示：6分5厘 19.5mm
1目表示：1寸3分 39mm
対象魚：フナ・イナ


●対象魚または各条件（地域、時期、自然状態）等をご確認下さい。
●対象魚は一例ですのでサイズでご確認下さい。
●網目の大きさは表示例をご参照下さい。

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投稿日 2017-12-26
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