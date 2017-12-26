ELISABETTA FRANCHI レディース DRESSES 送料無料 Black Knit dress 送料無料 Rosa 女性用

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賭け金を2倍にして1枚だけカードを引く！
ディーラーのオープンカードが弱く、かつ自分の手が強い場合に使うブラックジャックの戦法が
”ダブルダウン” です。
このダブルダウンを宣言すると DRWCYS(ドロシーズ)ニードルジャージーフーディーコート、賭け金が2倍となり、2枚だけカードを引くことができます。
大前提としては セレクテッド オム メンズ アウター ジャケット【Selected Homme TALL Mix Wool Parka With Padded Lining】Snow white、バーストの危険性がある手では、ダブルダウンは使えません。
● ダブルダウンはここで使え！
ディーラーのオープンカードが「３～６」であり、
自分のカードの2枚の合計が「10 または11 」の場合が絶好のチャンスとなります。
3枚目を引くことで、自分の合計が 21 に近づく可能性は多いにあり、かつディーラーは反対にバーストの可能性が高いのです。
ダブルダウンの宣言は、3枚目を引く前におこないましょう。
ダブルダウンでは、最初のベット額と同じ額のチップを横に並べ置きます。
この時、ディーラーに「ダブルダウン！」と一言宣言しましょう。
● ダブルダウンの実行ケース（ディーラーが３～６）
ディーラーのオープンカードが 6 の時はチャンスです。
伏せてあるカードた 10 の可能性も高く、
その場合ディーラーは３枚目を引かなくてはなりません。
ディーラーのバーストの可能性が高くなるのです。
この時の自分のカードの合計が 10 または 11 ならば apt 9 レディース sweaters 送料無料 Snow White Womens Apt 9? V-Neck Cashmere Sweater、迷わず実行です！
● ダブルダウン見送りのケース（ディーラーが 10 ）
ディーラーのオープンカードが 10 となるカードでは 、
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