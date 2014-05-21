BQWF3484 パナソニック電工住宅分電盤 スッキリパネルコンパクト21 (40A：8+4) ヤブニッケイ 4000ミリ 河村電器

可処分所得（手取額）とは？

家計管理の第一歩は現状把握からです。まずは、去年1年間の「収入」を把握しましょう。知りたいのは、ご自身の裁量で自由に使えるお金の額で、「手取り」「可処分所得」と呼ばれるものです。

一般に可処分所得は 、家計においてマネープランを考える上で非常に重要な概念であり、

、自分でも簡単に計算できます。

支出を把握しよう

支出集計表を作って去年1年間の支出を把握します。支出項目は下図のような内容が基本となりますが、ご自身のライフスタイルによりアレンジをしたり、家計簿をつけていれば、それをもとにしましょう。家計簿をつけていない場合は、口座引き落としなどの通帳の記録や手元に残っている領収書などをもとに YKKAPプラマードU オプション ふかし枠 引き違い窓用 70mm・四方：[幅3501～3600mm×高1801～1900mm]【YKK】【YKKプラマード】【窓枠】【木枠】【内窓】【二重窓】【樹脂窓】【二重サッシ】【DIY】【リフォーム】【省エネ】 YKKAP窓サッシ 装飾窓 エピソード[複層ガラス] 片上げ下げ窓：[幅640mm×高1170mm]【送料無料】【YKK】【樹脂サッシ】【断熱サッシ】【通風】【換気】【採光】【ペアガラス】【あげさげまど】【防結露】【装飾まど】、思い出せるかぎりの支出を記録していきます。

思い出せない使途不明金がある場合は、可処分所得から既に把握できている支出合計額と去年1年間の貯蓄額を差し引くことで算出できます。

使途不明金の多くは基本生活費に使われていると思われますが、支出集計表にも使途不明金の項目を作っておきましょう。

今後はこれまで以上に支出の把握に努め 水上金属 ファースト ステンレス フロアーハッチ モルタル用T-2 蓋寸W300×D300mm FM2-300 壁面アレンジB【人工観葉植物 草 フェイクグリーン 葉 インテリア green】【RCP】【02P30May15】、何に使ったかをより明確にして、

2017-12-26

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、、実際の家計状況とかけ離れないようにしましょう。

NPO法人日本FP協会発行「くらしとお金のワークブック」より抜粋