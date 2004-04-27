(留袖単衣)S　茶箔扇祝文様　【留袖 レンタル】〔夏〕〔サマー〕〔黒留袖 レンタル〕〔留袖単衣〕【往復送料無料】【☆新品足袋プレゼント☆】【黒留袖/着物レンタル】【夏 着物】【留袖】【黒留袖 セット】【留袖 レンタル】 Nile 【Claudine Women's

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    過剰防衛
    bzebra   2016/12/27 3:16    
    4260  2    0.00 (投票数 0)
    119回目の投稿させていただきます
    「装備は万全！なんか忘れてる？」裸にマフラーはあっても、裸にガンベルトはまだないのではないか？
    暮れも押し詰まりました オゾン Ozone Futurism Crew Socks (2 Pairs) - Black ソックス 靴下。来年もよろしくお願いします。

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    投稿者 スレッド
    yamyam
    投稿日時: 2016/12/31 21:01  更新日時: 2016/12/31 21:01
    管理人
    登録日: 2004/4/27
    居住地: そうや、うちはおおさかやー
    投稿数: 3781
     Re: 過剰防衛
    こんばんは。間違って撃った後の銃を肌につけてしまうと焼き鏝状態になりそうです。
    もっとも、服を着てても薬きょうが首あたりから入ってやけどをすることはあるらしいですが。
    防御をする必要がないのでこれはこれで戦術としてはありかも 。。
    それではよいお年をお迎えください。

    投稿者 スレッド
    bzebra
    投稿日時: 2017/1/3 1:35  更新日時: 2017/1/3 1:35
    長老
    登録日: 2008/8/9
    居住地: そうばい長崎ばい
    投稿数: 319
     Re[2]: 過剰防衛
    コメントありがとうございます。
    ＜薬きょうが首あたりから入ってやけどをすることはあるらしいですが＞
    なんとマニアックなご意見！
    管理人さんもしかしてガンマニア？
    昔の銃はルガーＰ08とかワルサーＰ38とか個性的でした。
    最近はグロックとかＨＫとかシグですらポリマーでみんなソックリで見分けが付かん！おじさんの愚痴でした(笑)
    ?

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    Published on 2017-12-26

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