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Dundrum Family Practice has been serving the community of Dundrum for over 50 years. Originally opened by Dr Tom Shaw and now run by Dr Paul McCormick and his wife, Nurse Blaithin McCormick.

Dr Maire Dumbleton and Dr Eimear Lavelle join Dr McCormick and together offer a wide range of patient services.

We are a training practice and are delighted to host our registrar Dr Cliona Gallagher this year.

Opening Hours

Monday – Morning 9-1 Afternoon 3-6

Tuesday – Morning 9-1 Afternoon 3-6

Wednesday Morning only – 9-1

Thursday – Morning 9-1 Afternoon 3-6

Friday – Morning 9-1 Afternoon 3-5.30

Closed weekends and Bank Holidays

After hours call 01 209 4021 or 01 830 0244