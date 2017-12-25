【送料無料】レッキス工業パイプカッター C－4 C4W 「直送」 原反巾 （ライトオーカー）ブランドセレクション

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回転運動切断タイプです。
■回転運動切断タイプです。
■2個のローラーを刃に付け替えれば3枚刃にすることができます。（C-2W、C-3Wのみ）
■切れ味・耐久性に優れています。
【用途】
・鋼管用。
【仕様】
全長(mm)：620～735、切断能力インチ(ミリ)：2 1／2～4（76～114）、標準替刃：K-4W、質量(kg)：6.2
【原産国】
台湾
|お取り寄せ(6～9日で出荷 土日祝を除く)
Author:noiz
vivu anarkiisma komunismo!
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