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特殊切手シリーズ物など
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Information
趣味の切手専門店・マルメイトは1980年に創業いたしました。いままでお客様と接した中から学ばせていただいた事を活かしながら、今後も多くの方のご要望にお応えできるよう努力していきます。よろしくお願い申し上げます。
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赤は休業日です。メールへの返信、商品発送の業務はお休みさせていただきます アイケーキャリー 樹脂シリーズ ポリプロピレン製台車 (折りたたみ式ハンドル・無音タイプ) RP101BNS/4945702421004/5694bl/904030。。。