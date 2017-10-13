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【SALE】 ISAORA / イサオラ FILED HOODIE GREY スウェットフーディ 【_関東】 RAW チェック柄 Club公式オンラインストア

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延滞金について
　納期限までに納めるべき税額が納付されない場合には、納期限の翌日からその税額が完納される日までの日数に応じて延滞金が加算されます ankoROCK アンコロック コート メンズ レディース ユニセックス アウター モッズコート ミリタリースタイル フード ロング丈 ビッグシルエット ワイドシルエット ネコ耳 クラゲ テバ 靴 シューズ サンダル メンズ グリーン Teva Original Universal

DETAIL
ニューヨークを拠点に展開する革新的テックウェアブランドISAORA(イサオラ)よりFILED HOODIEになります。

ラグランスリーブのフーディーは着用者のパフォーマンスを最大限に引き出す作り込まれたデザインが魅力。スリーブの縫い目に組み込まれたストレッチ素材はアームの可動域を限界まで広げてくれます。吸湿性に優れたスウェット地を使用し、フロントにはコンシールファスナー付きのスリットポケットを装備し、高い機能性を兼ね備えたミニマルなデザインはisaoraのクラフツマンシップが強く感じられます。

COTTON100%
MADE IN PORTUGAL
SIZE
サイズ 着丈/cm 身幅 裄丈
S 70 55 83.5
M 71.5 56.5 85
L 74.5 59 87
なるべく正確にサイズを計測しておりますが 個々の商品により、多少誤差が発生いたします。表記サイズより１から２センチ前後することが御座いますのでご了承下さい。
▼ 下記商品リストからご希望の商品をお選びください。
COLOR × SIZE
  GREY
S 【着丈70cm 身幅55cm】 ×
M 【着丈71.5cm 身幅56.5cm】
即日発送
L 【着丈74.5cm 身幅59cm】
即日発送
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●  延滞金について

　　　　　　 延滞金の率

 

日 数

 

本則

特　例

平成12年1月1日から

平成25年12月31日までの期間

平成26年1月1日以降の期間

日数A=納期限の翌日から

1か月を経過する日まで

7.3%

特例基準割合(注1)

特例基準割合(注2)+1%

（上限7.3%）

日数B=上記､以降の期間

14.6%

14.6%（本則）

特例基準割合(注2)+7.3％

 
延滞金の計算方法　
　（税額×延滞金の率①×日数Ａ÷３６５日）＋（税額×延滞金の率②×日数Ｂ÷３６５日）
●  特例基準割合　
（注１）各年の前年の１１月３０日を経過するときにおける日本銀行法第１５条第１項の規定により定められる商業手形の基準割引率（当該割合に０．１％未満の端数があるときは、これを切り捨てる 【ポイント2倍】【3Lサイズ】CAPRI【カプリ】Ｔシャツ【ホワイトネイビーレッドボーダー】【半袖】【1u1n】【父の日ギフト】【】【お取り寄せ】【ランキング】【2015/7/6】。）に年４％の割合を加算した割合 True Religion メンズ Tシャツ トップス 送料無料 Black No Love Lost T-Shirt。

（注２）各年の前々年の１０月から前年の９月までの各月における国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を平均した割合として財務大臣が告示した割合に、年１パーセントの割合を加算した割合 ダッフルコート ムートンコート あったか 裏ボア ふわもこ フェイクムートン ロングコート メンズ コート メンズファッション カジュアル アウター おしゃれ 小さいサイズ スパークル sparkle 冬 冬物 冬服 Taylor (テイラー) 秋冬 ウール テーラード ジャケットメンズ 紳士 男性 ビジネス テーラード テーラードジャケット オータム ウール ブレンド。

　ただし、特例基準割合が年７．３％の割合を超える場合は年７．３％とする MSGM メンズ レギンス ズボン 送料無料 Logo Print Swim Shorts TORINO BELTS メンズ Belts & Suspenders 送料無料 Navy/ Burg/ Slate Tri Stripe Reversible Woven Belt 新品 定価6.2万 SHELLAC シェラック カルゼメルトン ビッグフードジップアップジャケット 44 /mo20171013-2 /メンズ。。。
お問い合わせ　　　恩納村税務課徴税係　　TEL:　098-966-1206


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