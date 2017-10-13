 >  >  > 【SALE】 ISAORA / イサオラ FILED HOODIE GREY スウェットフーディ 【_関東】

納期限までに納めるべき税額が納付されない場合には、納期限の翌日からその税額が完納される日までの日数に応じて延滞金が加算されます ankoROCK アンコロック コート メンズ レディース ユニセックス アウター モッズコート ミリタリースタイル フード ロング丈 ビッグシルエット ワイドシルエット ネコ耳 クラゲ テバ 靴 シューズ サンダル メンズ グリーン Teva Original Universal

DETAIL ニューヨークを拠点に展開する革新的テックウェアブランドISAORA(イサオラ)よりFILED HOODIEになります。



ラグランスリーブのフーディーは着用者のパフォーマンスを最大限に引き出す作り込まれたデザインが魅力。スリーブの縫い目に組み込まれたストレッチ素材はアームの可動域を限界まで広げてくれます。吸湿性に優れたスウェット地を使用し、フロントにはコンシールファスナー付きのスリットポケットを装備し、高い機能性を兼ね備えたミニマルなデザインはisaoraのクラフツマンシップが強く感じられます。



COTTON100%

MADE IN PORTUGAL SIZE サイズ 着丈/cm 身幅 裄丈 S 70 55 83.5 M 71.5 56.5 85 L 74.5 59 87 なるべく正確にサイズを計測しておりますが 個々の商品により、多少誤差が発生いたします。表記サイズより１から２センチ前後することが御座いますのでご了承下さい。

▼ 下記商品リストからご希望の商品をお選びください。 COLOR × SIZE GREY S 【着丈70cm 身幅55cm】 × M 【着丈71.5cm 身幅56.5cm】 △

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