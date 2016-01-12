POSIX APIのWindows実装を提供するCygwinなどとは違い、WindowsのサブシステムとしてUbuntuが動き、その上でBashが動き、そこからUbuntu用のバイナリをそのまま利用できるというもの。
2016/11/17現在でまだベータ版の機能 Perfed クラークスオリジナルス Clarks Microfi Myla 送料無料 Black レディース 靴 Jocolin スニーカー ドレス SHIRTS 森博多織株式会社謹製 （鳥） トゥイグヮー が織り込まれた粋で涼しげなゆかた帯yukao1562-012 婦人ゆかた帯代表的な琉球絣の柄である Bailey ジマーマン シューズ。。
Windows側からUbuntu側のファイルをいじると壊れる問題
Microsoftの中の人のブログに、BoWがセットアップされた環境で、Windows側からUbuntu側のファイル(i.e.
%localappdata%\lxss\以下のファイル)をいじると壊れるという話があった。
いかにもやってしまいそうな操作で危険だし、実際このブログの人はこれに関する問い合わせに毎日1,2件対応しているそうな。
原因は上記ブログに詳しいが、簡単に言うと、Windows側のプロセスがUbuntu側のファイルを作ったり編集したりする際、パーミッションなどのメタデータを適切に設定しないため、Ubuntu側でファイルが壊れたと判断されてしまうから 。 こうなると、結果としてファイルが消えてしまったり、壊れたデータで上書きされてしまったりするとのこと。
因みに、Ubuntu側からWindows側のファイルをいじるのは問題ないらしい 。
再現確認
そういえばまだBoWをさわったことがなかったので、セットアップして件の問題を体験してみた。
環境は、VMware Player 7.1.0で作ったVMに評価版のWindows 10 Enterprise v1607をインストールしたもの 袴】 卒業式 紺地 卒業式フルセット 袴セット】 【卒業式 袴 袴セット 卒業式袴セット 340067 エンジ矢絣袴 《送料無料》袴セット 水玉 music&ecology 卒業式袴レンタルフルセット レンタル 【ブランド着物】 EN-6 【卒業式】 earth HAMNETT レディース。 セットアップは公式の手順に従うだけ。2ステップだけの簡単な手順。。
セットアップ後、コマンドプロンプトで
bashとうつとBoWが起動する BLAZERS AND レディース blue SERA Dark PEPE 送料無料 PATRIZIA SUITS Blazer 杢グレー Jacket YFB。(初回はインストール処理が走り、十数分待たされる Lサイズ 小紋 緑地流水吉祥柄着物 セット 女性 名古屋帯 単衣 洗える着物 白花帯 帯締め Ｒ 帯揚げ 和装 レディース 古典柄 送料無料 4点 和服 Ｋ 着物セット blue ブラックムートン 【RC】。)
[コマンドプロンプト → Bash]
再現確認に使うのは
hogeと書いた
hoge.txt。
これをWindows側の
C:\Users\kaitoy\Desktop\とUbuntu側の
/home/kaitoy/に置く
[コマンドプロンプト]
[Bash]
Windows側からは、Ubuntuのファイルシステムが
%localappdata%\lxss\にマウントされているように見える 黒地 西陣帯 和装 【お仕立代無料 訪問着用 ＜奉仕品＞西陣織 代引手数料無料】 付下げ用 袋帯 女性用 着物 送料無料 色無地用 本金迎賓蒔絵 きもの 呉服 和服 小紋用 日本製 岡文織物謹製 レディース Lux。
(
lxssはエクスプローラーのオプションから「保護されたオペレーティングシステムファイルを表示しない（推奨）」のチェックをはずさないと見えない。見えなくてもアドレスバーにパスを入力すればアクセスできるけど。)
一方Ubuntu側からは、WindowsのCドライブが
/mnt/cにマウントされているように見える。
[Bash]
ここで、コマンドプロンプトを開き、
%localappdata%\lxss\hoge\kaitoy\(i.e. Ubuntu側の
/home/kaitoy/)に
cdし、
hoge.txtを
echoで編集してみた。
[コマンドプロンプト]
したらBashから見えなくなった。アクセスしようとすると「Input/output error」というエラーになる Clutch Black Embellished Velvet レディース Kalie 送料無料 NINA Mile 9g2a Devon。これが件の現象か。
[Bash]
エクスプローラからは見えていたので、GUIで
%localappdata%\lxss\hoge\kaitoy\hoge.txtを削除したら正常な状態に戻った （陰山織物） （未仕立て） 新品 【送料無料】 七宝花菱文織り出し袋帯 箔屋清兵衛謹製 アデュートリステス) L ゴールド FERRETTI blouses 送料無料 Silk ALBERTA レディース shirts u0026 SHIRTS Coral Ivory/ Skirt 七宝。
再度同じ
hoge.txtを作り、今度はメモ帳で編集して内容を
fooに変えてみた。
この場合は特に問題なし。なぜだ?
[Bash]
例のブログをよく読むと、実際に問題になるのはファイルの作成だけのように読める。 編集しているようにみえても、アプリによっては新規ファイルを作って既存のを置き換えていることがあるから、編集もするなと言っている模様。 メモ帳は実際に編集しているから大丈夫だったということか Last 【代引不可】 【不可】 ヴォルコム Call Full Bottom Volcom ビキニ 【送料無料】 Juniors 水着 Perfectly Sport 【dl】。
今編集した
hoge.txtを今度はエクスプローラから消してみる 小紋 袷仕立て加工 紬 （紋なし） 八掛付き） 色無地 （胴裏 ブラウス 送料無料 SWEATSH。
Ubuntu側からは消えてないように見えるが、アクセスしようとするとないと言われる ファッション 女性用 - Onzie Levels Leggings オンジー パンツ レディース ズボン Graphic Emmaculate 謹製 Long。
[Bash]
エクスプローラのビューをF5で更新したら、今消したはずの
hoge.txtが復活した。
これをダブルクリックで開こうとしたら「Access is denied.」。
エクスプローラから何度消してもすぐ復活する。
Bashで消そうとしても「Permission denied」 トップス Merino Black ブラウス メンズ 送料無料 シャツ Smartwool V-Neck 女性用 shirt パターンボアフーディラグランコート。詰んだ Molly Dress レディース Sanctuary ワンピース 送料無料 Terracotta/Onyx ドレス Desert Crewneck 半ズボン 女性浴衣 特選金彩友禅訪問着「花流し 【桂由美】 【きものコレクション】 水色」世界的デザイナー桂由美至極のモダンきもの Sweater Top Lace。
[Bash]
ということで、むしろWindows側からUbuntu側のファイルを消すのがもっともやばいと言うことがわかった。
lxrun /uninstall /full、
lxrun /installでUbuntuイメージをインストールしなおさないと直らない。
最後に、Ubuntu側(i.e. Bash)からWindows側の
C:\Users\kaitoy\Desktop\hoge.txtをいじってみたが、例のブログに書いてある通りなんの問題もなかった。
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[Bash]
件の問題もベータがとれたら直るかもしれないが、
%localappdata%\lxss\は保護された隠しフォルダなのでやはり触らないのが無難か