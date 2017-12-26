5月の作戦会議は ノースフェイス THE NORTH FACE セイモアパンツ PB NS61610 スノーボード ウェア ユニセックス 【P10】、17日（水）17時から

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石狩遺産プロジェクトＭの定例「作戦会議」が5月17日（水）17時から 、石狩市民図書館（研修室２）で行われます。…

2017年最初の作戦会議は1/25！

２０１７年最初の作戦会議（定例会議）は ロイシュ reusch REU1511 LEATHER スキーグローブ (NEV)：REU1511 [30_off] [SP_SKI_ACC]、以下の日程で行います。 ご興味のある方は RBB　ウェーディングゲームベスト　No.8738　フリー　ブラック×ブルー(東日本店)、、、、どなたでもご参加ください！ …