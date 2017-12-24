アクアガール aquagirl ウールアンゴラロングカーディガン (ネイビー) Catalina パンツ 襟のデザインがとても素敵なリッチな光沢水玉上質秋冬コート

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ある人に他と外の使い分けについて質問されました（ここでは、両方ともほかと読みます）
以下、簡単に調べてみました。
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結論から言えば、どっちを使ってもいいみたいです。
常用漢字表によると他は【タ ケンジー レディース パーカ＆スウェット アウター Ponte Jacket KS1K2180 Heather Grey、ほか】とあります。だからその他は C/Meo Collective レディース トップス シャツ ブラウス 送料無料 Pearl Enlighten Top、、「そのた」「そのほか」と読めます。 また外は【ガイ グッドアメリカン レディース トップス スウェット・トレーナー【Good Sweats The Cold Shoulder Sweatshirt】Good White、ゲ、そと、ほか、はず-す フレンチコネクション レディース ワンピース トップス French Connection Spotlight Bandage Dress Formula Red、はず-れる】 とありますからその外を「そのほか」と読んでも全然問題ありません。 ただし他の字は ２０１０年１１月３０日の内閣告示まで、、【た】としか読めませんでした。意外に 【魔法の細魅せスーツ】Jeanne レディーススーツ グレー 杢 木目 木理 3 号 レディース スーツ ピーク衿 ジャケット フレアパンツ パンツスーツ 秋冬 ストレッチ 小さいサイズ 結婚式 結婚式の服 ブラックダイヤモンド メンズ アウター ジャケット【Black Diamond First Light Jacket】Rust,本革 ラムレザー ロングコート レディース ふだん着 ロングジャケット レザーコート ライダースジャケット 折り襟 ラムレザーアウター 革コート 羊革コート ロング丈 ミディアム丈 ウインドブレーカー ladies 本革アウター ジャケット カジュアル 大きいサイズ,ドッカーズ メンズ アウター コート【Suit Separate Coat】Black,THE NORTH FACE ACONCAGUA HD(LADIES)(ザ ノース フェイス アコンカグア フーディー)(コズミック)【レディース】17FW-I,Nordstrom 'Sweet Dreams' Woven Lounge Pants (Plus Size) 女性 レディース パジャマ 部屋着,Royal Robbins メンズ トップス シャツ ブラウス 送料無料 Dark Ember Hemlock Herringbone Long Sleeve Shirt,配色チェスターコート【ファクター Factor= レディース アウター 緑 灰 紺 茶 黒 カーキ グレー ネイビー ブラウン ブラック 冬物 秋冬 AW チェスター コート 長袖 無地 普通 人 一押し コーデ 色 組み合わせ チェック シンプル メイン 肩巾 ストレッチ】,Show Me Your Mumu レディース ドレス ワンピース 送料無料 Kauai Hugs Cloud Carousel Lace-Up Dress,Hanro ハンロ 下着 キャミソール Hanro Seamless V-Neck Cotton Camisole,Young Fabulous & Broke レディース ドレス ワンピース 送料無料 Black Young Fabulous & Broke Landon Dress,Versace バーサク レディース Dresses 送料無料 Baroccoflage cady dress,PINK MEMORIES レディース DRESSES 送料無料 Acid green Short dress,アクアガール aquagirl ウールアンゴラロングカーディガン (ネイビー),Teri Jon レディース CLOTHING 送料無料 Ivory Textured Lace Sheath Dress,マイケルコース レディース ワンピース トップス Plus Size MJ Sleeveless Maxi Shirtdress True Navy,チェルシー28 レディース ワンピース トップス Chelsea28 Lace Sheath Dress Blue Mazarine,レディース Bracelets 送料無料 White SterlingSilverLab-CreatedWhiteSapphireBracelet,Free People レディース ドレス ワンピース 送料無料 Black Combo All I Got Printed Maxi Dress,アクアガール aquagirl ウールアンゴラロングカーディガン (ネイビー),レディース Rings 送料無料 Blue SterlingSilverSapphire&DiamondAccentRing,KRISTINA TI レディース SKIRTS 送料無料 Black Mini skirt,ISABEL MARANT レディース SKIRTS 送料無料 Military green Knee length skirt. andy公式通販 [an]AOC-2237 ミニドレス Black White an オフショルダー フレア,an ドレス ANドレス 【AOC-2316】 アン ミニドレス 【Andy ＡＮＤＹ】 送料無料 キャバ ドレス キャバドレス,TYR ティーワイアール AP12 High Back Speed Suit 水着 スポーツ【送料無料】【代引不可】【不可】,Tommy Bahama トミーバハマ 水着 Fronds Floating Reversible Hipster Bikini Bottom White,L*Space エルスペース レディース 女性用 スポーツ・アウトドア用品 水着 L*Space エルスペース Estella Classic Bottom - Pebble,onia レディース 女性用 スポーツ・アウトドア用品 水着 onia Leah Bottom - Two-Tone Diamond,ジャック バイ ビービーダコタ レディース ワンピース トップス Marylou French Terry Cold-Shoulder Dress with Faux Suede Trim Black,GLORIA BRUSCHI VERONA レディース SWEATERS AND SWEATSH 送料無料 Beige Sweater,LANA Du0027ORO レディース T-SHIRTS AND TOPS 送料無料 Sky blue T-shirt,【CHASER/チェイサー】ダイダイ染めMUSLIN VネックTシャツ（ホワイト・ベージュ・WHT）/レディース【インポート】【セレカジ】【正規品】,DIESEL（ディーゼル） メンズシャツ 00S2D7 1,Hanro ハンロ レディース 女性用 ファッション タンクトップ Hanro ハンロ Cotton Sensation Tank Bodysuit - Black,アクアガール aquagirl ウールアンゴラロングカーディガン (ネイビー),半巾帯 両面帯 tsumori chisato ツモリチサト 浴衣 着物 オールシーズン,【送料無料】 USED品 正絹 お召し 袷 小花唐草蛍暈し文 黒紺地,ミッソーニ レディース ワンピース・ドレス ワンピース【Ruffle-trimmed metallic crochet-knit maxi dress】Multi,アクアガール aquagirl ウールアンゴラロングカーディガン (ネイビー),Hale Bob レディース ドレス ワンピース 送料無料 Black/White Folk Tales Halter Maxi Dress,RAVN レディース トップス シャツ ブラウス 送料無料 Black Noma Top,Under Armour? メンズ スポーツウェア カジュアル 送料無料 Alligator Storm Softershell Jacket,イエーガー レディース カットソー トップス Sleeveless Rib Roll Neck lime,【MANO MANO】2017秋冬新作【送料無料】【代引き手数料無料】(日本製)衿付きハイネック刺繍ワンピース【グレー#05】40号(M/L)【メーカー希望小売価格(税別)000セレクトショップブーケ,キャスロン レディース トップス ブラウス・シャツ【Tie Sleeve Blouse】Ivory- Purple Patchwork. 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2017-12-24
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（注：常用漢字表に載っているから Altuzarra レディース セーター カーディガン 送料無料 Stone Melange Reagan Rib-Knit Crewneck Sweater Lardini レディース shirts 送料無料 Grey - Top、絶対にそう読まなければならない、なんてことはありません。常用漢字とは JOHN RICHMOND レディース T-SHIRTS AND TOPS 送料無料 Cocoa Top、「一般の社会生活において Love Squared レディース Dresses 送料無料 Black Trendy Plus Size Lace Fit & Flare Dress、現代の国語を書き表す場合の漢字使用の目安」 ということです）
広辞苑でほかの項を見ると、漢字では『他』『外』の両方とも出ています。だから、普通に使う場合にはどっちでもいいようです。
どうしても気になるようだったら、この際『ほか』とひらがなで書くのが一番無難かもしれません。
（ほととんぼは国語に精通しているわけではありません。この記事は参考程度に読んでください）
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