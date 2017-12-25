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-M オプション (コマンド ライン)

Visual Studio 2005

指定したファイルの排他的チェックアウトを有効にします。次の表に -M オプションの使用方法を示します。

-M

排他的チェックアウトを無効にします。

-M-

個別のファイルの排他的チェックアウトを有効にします。

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File.txt ファイルを多重チェックアウト モードでチェックアウトします。

ss Checkout $/file.txt -M

File.txt ファイルを排他的チェックアウト モードでチェックアウトします 。

ss Checkout $/file.txt -M-
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