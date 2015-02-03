





ネプ＆イモトの世界番付で紹介されていたランキング。

「賭け事・ギャンブルは好き？」という質問に「はい」と答えた人の割合をランキング化したものです。





順位 国 割合 1位 ポルトガル 92% 2位 ブラジル 85% 3位 ドイツ 80% 〜 14位 アメリカ 37% 〜 27位 日本 24% 公式サンゲツ 店舗用クッションフロア カーペット 品番CM-1237 サイズ 182cm巾×6m 送料込！ 引き出しタイプ サヤカポリW 【防音窓】 〜 最下位 インドネシア・韓国 3%

世界40ヵ国4,000人以上の番組アンケート（2014/4/17集計）

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ポルトガル

1位のポルトガルはカジノ以外にも賭博センターと呼ばれる場所があり、オンラインゲーミング（オンラインカジノ）も合法化されて身近なもの。



インドネシア

イスラム教では賭け事がよくないとされているため、最下位となっている。



アメリカ

ギャンブルの聖地といえば、ラスベガスといってもおかしくない。そのラスベガスでは毎年世界中のポーカープレイヤーが集まる大会「ワールド・シリーズ・オブ・ポーカー」が開催されている。この大会は掛け金によって約60種類の階級がある。なんと日本人で東京大学卒業のプロポーカーの木原直哉さんは優勝し約5000万円を獲得したそうです。ちなみにこの大会の最上位クラス「ザ・ビック・ワン・フォー・ワン・ドロップ」は参加費だけで約1億2000万円かかるとのこと。参加はシルク・ドゥ・ソレイユの創設者などのお金持ちが参加するとのこと。参加費も高い分、優勝賞金は約21億円とのこと。



ハンガリー

ハンガリーでは過去に官がお金を出し合い宝くじを購入したところ、約10億円の大当たりがでてみんなを辞めて街がマニックになったことがあったそうです。

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