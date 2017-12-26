【送料無料】サンゲツ　住宅用クッションフロア　シャビーアッシュ 板巾 約13cm　品番HM-1015　サイズ　182cm巾×4m INAX カクダイ 2枚建【即納！最大半額！】

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除湿には下記のとおり3つの種類があります。
機種により ##コロナ【HA0508WA】タオルラジエータータイプ、除湿や冷房除湿のみ搭載されている場合があります。

冷房除湿は 【キンボシ】超小型耕うん機 ミニティラー CV-252R 、弱冷房運転での除湿となり 【30個】高耐食鋼板 太陽光発電 取付 架台 金具 DS-KSA-T-H40 D-SWAT 嵌合折版A 端部セット(B) 高さ 40 mm スワロー工業 アミD、冷房と電気代は同じです。
「暑いのでまずは涼しくしたい！」という時は冷房を、「暑いけれどジメジメ感も気になる！」という時は冷房除湿を使っていただくことをおすすめします。

除湿・衣類乾燥は、再熱除湿となります。※1
再熱除湿（除湿、

、衣類乾燥）の場合は、室温を保ちつつ除湿を行いますが、冷えた空気を暖めてから室内に出すので、冷房に対して約1.2倍の電気代になります。
※1
再熱除湿が搭載されている機種に限ります。


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