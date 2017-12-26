 >  >  > Toad&Co レディース トップス シャツ ブラウス 送料無料 Deep Teal Revery Long Sleeve Top

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時間：29分

配信期間：2017年03月31日 13時00分 ～ 2018年03月30日 23時59分

「おば写」とは、、おばさんが被写体に夢中になりすぎてしまい 、衝動的に撮ったような写真のことで、構図も、対象物もめちゃくちゃな写真というマキタ所長の概念。
そんな「おば写」を集めた写真集を作るというのが今回の目的。
若手芸人には一切、「おば写」の概念を伝えずに、撮影してきてもらったのだが・・・マキタ所長とファラオ副所長の痛烈な批評を受ける。
【出演】
ガン太（マッハスピード豪速球）／みんなの山下（昨日のカレーを温めて）／藤井21／セクシーJ／広田康人（シルキーライン）／小林すっとこどっこい（がじゅまる）

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