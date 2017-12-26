《即納》【】SHIMANO（シマノ） BREAKER WAY WIND BREAK （ブレーカウェイウインドブレーク） 2016_2017秋冬モデル【おすすめ秋冬ウェア】 Ｙｏｎｅｘ メンズStyle ジャケット

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待機列に並ばれる方、商品ご購入希望の方は、ご来場される際によくお読みください。

  1. 1.  早期入場待機列への参加方法はコチラ »
  2. 2.  限定商品をお求めの方（限定品入場列）はコチラ »
  3. 3.  先行販売商品をお求めの方（天使のすみかSHOP入場列）はコチラ »
  4. 4.  その他をお求めの方（一般入場列）はコチラ »
  5. 5.  その他の注意事項はコチラ »

1.  早期入場待機列への参加方法

早朝入場待機にはガイドブックが必要です。
  • ※ 必ずガイドブックを事前にお求めの上、お並びください。
  • ※ ガイドブックの早朝販売はございません。
  • ※ 当日販売は開場30分後からとなりますので、
    事前購入の方以外は早朝待機列にお並びいただけません。
ディーラー専用ガイドブックにつきまして。
  • ※ ディーラー専用ガイドブックでは [ドルパ入場]、[ディーラー]、[ビンゴ大会] のご参加には
    ご利用いただけません。
STEP 01
事前（ドルパ前日まで）に「公式ガイドブック兼入場証」を入手！
STEP 02
当日朝、8：00頃～9：00までに、「早朝入場待機列 集合場所（東京ビッグサイト 東ホール前 ２Ｆ 連絡ブリッジ）」に集合！
STEP 03
「限定販売商品」をお求めの方は [限定品入場列]にお並びください。 「先行販売商品」をお求めの方は [天使のすみかSHOP入場列]にお並びください。 「その他」をお求めの方は [一般入場列]にお並びください。

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2.  限定商品をお求めの方（限定品入場列）

ボークス限定商品をご希望される方の入場列です。
商品につきましては、ガイドブックの販売商品リスト「限定販売ブース取扱商品」を
ご確認ください。
※天使のすみかSHOP入場列の商品はお求めになれません。

STEP 01
【限定品入場列に並ぶ】
[ 8：00頃～9：00まで] 抽選を行うため、限定品入場列にお並びください。
  1. ※早朝待機列へはガイドブック兼入場証をお持ちでない方はお並びいただくことができません。
  2. ※列整理開始前の列は無効となりますのでご注意ください。
  3. ※この列は、限定品購入を確約するものではございません。
  4. ※9：00 以降は抽選参加の権利を保障出来ません！ 以降は「一般入場列」にお並びいただきます。
  1. 【途中退場不可】 待機場に入りましたら購入券配付まで場内で待機となります。
STEP 02
【入場順番号の抽選】
ご入場の順番を決定する整理券の抽選を行います。ボークスタッフがガイドブックの「限定品入場列チェック」欄を確認・カット後に「整理券」を１枚お引きください。抽選結果を確認後、スタッフの誘導に従ってください。
  1. ※この抽選結果は、限定品の購入を確約するものではございません。
  2. ※複数冊のガイドブックをお持ちいただいた場合でも、１回の抽選でお引きいただける券は１枚までとなります。予めご了承ください。

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  1. 【途中退場をされた場合】退場後は整理券をお持ちでも再入場はできません。
STEP 03
【限定品購入券（受注券）の配付・お支払い】
[ 10：00頃～ ] 順番に限定品購入券 (受注券) を配付していきます。ご希望の商品をお選びください。 購入券 (受注券) 配付後、レジにてお支払いとなります。

  1. ※限定品はお一人様1アイテム1点の販売とさせていただきます。
  2. ※限定品購入券 (受注券) がなくなり次第完売となります。
  3. ※限定品受注券は受注枠がある商品のみ発行されます。
STEP 04
【入場開始】
[ 10：00頃～ ] お会計後、ドルパ会場にご入場いただけます。
  1. ※混乱を防ぐために
    開場前・後10分間の他列への移動を禁止とさせていただきます。
  2. ※ディーラー参加者様のブース外への移動も禁止とさせていただきます。ご協力よろしくお願いいたします。
STEP 05
【商品のお渡し】
[ 12:00頃～16:00まで ]
お会計後、時間内に限定商品受渡カウンターにて
商品をお受け取りください。
« ボークスブース（限定販売商品）一覧ページへもどる

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3.  先行販売商品をお求めの方（天使のすみかSHOP入場列）

天使のすみかSHOPで販売される商品をご希望される方の入場列です。
商品につきましては、ガイドブックの販売商品リスト「天使のすみかSHOP取扱商品」を
ご確認ください。
※限定品入場列の商品はお求めになれません。

STEP 01
【天使のすみかSHOP入場列に並ぶ】
[ 8：00頃～9：00まで] 抽選を行うため、すみか入場列にお並びください。

  1. ※早朝待機列へはガイドブック兼入場証をお持ちでない方はお並びいただくことができません。
  2. ※列整理開始前の列は無効となりますのでご注意ください。
  3. ※この列は、先行販売商品の購入を確約するものではございません。
  4. ※9：00 以降は抽選参加の権利を保障出来ません！ 以降は「一般入場列」にお並びいただきます。
STEP 02
【抽選番号券の配付】
ご入場順を抽選する為の番号券を配付します。ボークススタッフがガイドブックを確認後、「抽選番号券」を配付致します。

。抽選結果が確定するまで、列から離れずに スタッフの誘導に従ってお待ちください。

  1. ※この券は先行販売品の購入を確約するものではございません。又、すみか入場列の順番を確約するものでもございません。
  2. ※券はお一人様1枚までとなります。
  3. ※列整理開始後、前後の移動や割り込みはご遠慮いただきます。
STEP 03
【入場先頭番号の抽選】
[ 9：30頃～] すみか入場列の先頭番号の抽選を行います。 ボークススタッフがすみか列の先頭番号を抽選致します。 決定した先頭番号から順番に列を再編成いたします。
  1. ※この抽選結果は先行販売品の購入を確約するものではございません。
  2. ※列整理開始後、前後の移動や割り込みはご遠慮いただきます。
  3. ※抽選例）「10まで券が発行」されて「先頭番号が5」に決定した場合入場順は次の順番になります。
    先頭から　5→6→7→8→9→10→1→2→3→4
STEP 04
【入場開始】
[ 10:00頃～ ]ガイドブックの提示をお願いします。

  1. ※混乱を防ぐために
    開場前・後10分間の他列への移動を禁止とさせていただきます。
  2. ※ディーラー参加者様のブース外への移動も禁止とさせていただきます。ご協力よろしくお願いいたします。
STEP 05
【天使のすみかSHOP】
店内の混雑を防ぐためスタッフの誘導に従ってご入店ください。
  1. ※天使のすみかSHOP先行販売品は、お一人様1アイテム1点の販売となります。複数個のお求め・所持はできませんのでご注意ください。
  2. ※天使のすみかSHOPへの早朝入場待機列が解消されるまで、ご入場を制限させていただく場合がございます。
« 天使のすみかSHOP（ドレス先行販売商品）一覧ページへもどる

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4.  その他をお求めの方（一般入場列）

「ディーラーマーケット」、「お茶会スペース」、「ワンオフモデル」、その他サービスや、各種イベントなどへのご参加をご希望される方の入場列です。
※限定品入場列、天使のすみかSHOP入場列の商品はお求めになれません。

STEP 01
【一般入場列に並ぶ】
[ 8：00頃～開場10分前まで] 「一般入場列」にお並びください。
当日の状況によりまして天使のすみかSHOP入場列と同様に
先頭番号抽選による列整理を行う場合がございます。（※抽選時間は未定です。）
  1. ※早朝待機列へはガイドブック兼入場証をお持ちでない方はお並びいただくことができません。
  2. ※ガイドブックの当日販売は開場30分後からとなります。
  3. ※スタッフの列整理開始前に形成された列は無効となりますのでご注意ください。
  4. ※入場整理券を配付する場合がございます。途中で列を離れない様にご注意ください。
  5. ※先頭番号抽選を実施しない場合の入場は先着順となります。
STEP 02
【スタッフの誘導指示にしたがって移動】
イベント運営を安全かつ円滑に行うために、スタッフが誘導を行う場合がございます。
ご協力をお願いいたします。
STEP 03
【入場開始】
[ 10:00頃～ ] ガイドブックの提示をお願いいたします。

  1. ※混乱を防ぐために
    開場前・後10分間の他列への移動を禁止とさせていただきます。
  2. ※ディーラー参加者様のブース外への移動も禁止とさせていただきます。ご協力よろしくお願いいたします。

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5.  その他の注意事項

【スタッフの指導指示にご協力ください】

ドルパ開催時のご入場は大変混雑が予想されます。混乱や事故を避けるために開場前に入場整理をいたします。列整理や入場列の誘導時、スタッフの指示に従ってください。皆様のご協力をお願いいたします。 また、ガイドブックに記載されております「イベントスケジュール」もあわせてご確認ください。

  • ※列整理開始時間等は、当日の状況に応じて変更になる場合がございます。
  • ※また不測の緊急事態が起こった場合にはスタッフが避難誘導を行います。
    落ち着いてスタッフの指示に従ってください。
【トイレに行きたくなった場合】
  • ※列に並んでいてお手洗いなどで、一旦列を離れられる場合などは、
    必ず前後の人に声をかけて整理番号を確認してから移動してください。
  • ※列は予告なく移動する場合がございます、すみやかにお戻りください。
  • ※友人との待ち合わせや、その他トイレ以外の目的で列を離れるのはご遠慮ください。
  • ※ご案内時に不在の場合は整理券などをお持ちの方でも無効となる場合がございます。ご注意ください。
【体調が悪くなった場合】
  • ※体調が悪くなった場合は、無理をせず休息をとるようにしてください。
    ご自身で解決できない場合はスタッフまでお声掛けください。
  • ※また、急激な気候の変化が起こる場合がございます。当日の体調は万全お願いいたします。
【屋外へお並びいただく場合】
  • ※ドールズ・パーティーの運営上、
    早朝入場待機列などで、会場外や屋外にてお待ちいただく場合がございます。
  • ※天候の不安（雨天・猛暑・厳寒他）などに対しまして、
    ご自衛（傘・レインコートなどのご準備）をいただけますようお願いいたします。
【その他の注意・危険な行為・悪質な行為】
  • ※ドールズ・パーティーへの入場および再入場の際には、ガイドブックのご提示が必要です。 特に一時的に退場のする際には、お持ちいただくのをお忘れの無きようにお願いいたします。
  • ※ディーラー参加者は、ディーラー証のご提示でご入場ください。
    ドールズ・パーティー会期中は、ディーラー証を常によく見える所にお付けください。
  • ※入場証 ( ディーラー証 ) の使い回しは、発見・発覚次第 入場証を没収し、退場していただきます 。また、その際に入場証代金・ディーラー参加費の返金や権利は保障いたしません。あらかじめご了承ください。
  • ※夜間・深夜の待機 (徹夜待機) はご遠慮ください。犯罪に巻き込まれたりなど大変危険です。トラブルが発生すると当日の入場をお断りするか、何らかのペナルティーを課す場合がございます。最悪の場合、開催そのものが中止になる恐れがございます。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
  • ※深夜、早朝にボークススタッフが徹夜待機の見回りを行います。
    その時に会場周辺に待機をされていた方は「徹夜待機」とみなします。徹夜待機をしたかどうかの判断はボークスに一任させていただきます。誤解が生じませんようにご注意ください。
  • ※その他、ルールを守られなかったり、ボークススタッフの指示に従っていただけない場合は、
    入場をお断りする事もありますのでご注意ください。

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