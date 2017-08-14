☆シーエル バイ ランドリー 靴 シューズ 一般 レディース ブラック CL By Laundry CL By Laundry Hartley タンク The SMEDLEY☆

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皆様、こんばんは！

夜分の更新となり、申し訳ありません。

本日は「ミュージカル『テニスの王子様』3rdシーズン 青学vs聖ルドルフ」

BD＆DVD購入特典 全国5都市縦断イベントの大阪・名古屋が実施されておりました！

参加していたキャストの皆さんから写真が届いておりますので、早速掲載をさせていただきます！大阪開催前は打ち合わせ等があり、なかなか写真が撮れなかったようで、終了後の神里くん＆田中くん＆財木くん！こちらも終了後の佐川くん＆宮城くん！そして、

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、今回参加の5人で集合ショット！皆さんの表情から大阪のイベントは無事に終了したことがわかりますね！ここからは移動中の様子です。財木くんは天むすを食べているようですね！神里くんが食べているものは何でしょうか？謎ですね。それにしても、神里くんの前髪が赤くなっていてビックリなブログスタッフです。財木くんは天むすを食べつつ、田中くんとも2ショットです！手前に写りこんでいる手は神里くんですね。手に持っている謎の物体が何なのかはわからないままです。新幹線を降りてからソフトクリームも食べたようで、名古屋のイベントへ向けてチャージアップをしたようですね！名古屋の楽屋に到着するとウェルカムボードがお出迎えをしてくれました！早速皆さんで集合写真です！少し目を離した隙に何やらコソコソしている方がいたようで、神里カメラマンがコッソリ撮影をしていたようです。神里くんの名前に何やら悪さをしようとしている宮城くん。神里くんが撮影していることにも気づかず、エイッ！と名前を消してイタズラをしていたようです。もちろん神里くんにすぐに見つかってしまった宮城くん。神里くんからパンチで怒られてしまったようです・・・。宮城くんは急いで里の字を書き直したようですが、元々よりも少しだけきたなくなってしまったようです・・・。神里くんがプンプンになって宮城くんに仕返しをしようとしている瞬間を写真に収めたのは佐川カメラマンでした。佐川カメラマンは準備中の皆さんの様子も撮影してくれました！格好良く決める神里くん、おちょぼ口な田中くん 、神里くんを見習って格好よく決める財木くん！名古屋イベントも無事に終了して、ひつまぶしを食べて帰ってきたようです！東京に到着しました！お疲れ様でした！と無事に帰京をしたことを報告してくれた佐川くん＆宮城くんでした！全国5か所で行われたDVDイベントも本日が最終日でした。DVDイベントにご参加いただいた皆様、ありがとうございました！感想などがありましたら、是非ともメッセージからお聞かせください！昨日4月8日より全国のアニメイトにて“テニミュオリジナルカード”の配布が開始されております！もう手に入れた方はいらっしゃいますか？と青学さんのカードを持ってくれたのは篠原くん＆志茂くんです！片面は私服ショット、片面はキャラクターショットになっているため、それぞれが持っている側の自分のポーズを意識しての写真となりました！本日のラストはキリッとした表情で“テニミュオリジナルカード”を持ってくれた小林くん（キャラクターショット）＆青木くん（私服ショット）でした！“テニミュオリジナルカード”は学校ごと全5種類の名刺サイズのオリジナルカードで、片面がキャラクターショット、片面が今回撮り下ろしのキャスト私服ショットになっています。1会計に付き1枚、レジにてランダムでプレゼントされますので、是非お近くのアニメイトにてお受け取りください！（絵柄はお選びいただけませんので予めご了承ください）それでは、、、次回のテニミュブログもお楽しみに！！