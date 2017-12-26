DONIC ドニック ラケット 卓球 卓球用 シェークラケット オフチャロフ オリジナル センゾーカーボン スタンダードグリップタイプ 【対象外】 】 【PING公認フィッター在籍店！】 リベロツーリングテントＵＶ〈2人用〉【格安saleスタート】

DONIC ドニック ラケット 卓球 卓球用 シェークラケット オフチャロフ オリジナル センゾーカーボン スタンダードグリップタイプ 【対象外】 】 【PING公認フィッター在籍店！】 リベロツーリングテントＵＶ〈2人用〉

Giro Synthe ヘルメット, マット ホワイト/Silver, ラージ (海外取寄せ品) ＜関東限定特別価格＞TANK FDB207 折りたたみ自転車 ハマー 外装7段変速ギア 折りたたみ自転車 20インチ 緑 グリーン 自転車 HUMMER ハマー 折りたたみ自転車 送料無料,【アウター・ジャケット】ハヤブサ：BOWONハイブリッドウォームスーツ Y0104 LLサイズ #71：スレートブルー【メンズ・ユニセックスウェア】【送料無料】.SOULS EXPLORER TF-E82HHS-TZ (予約受付中)(送料無料)(特典付)ロードレーサー 2018年モデル BIANCHI ビアンキ INTENSO DISC 105 インテンソディスク105 CK16,ポイント１０倍（エントリー＆カード決済）送料値下（一部地域）【BRIDGESTONE】（ブリジストン）カジュナ スイートライン DX ベルト 27型 CS73B ファミリーサイクル【ファミリーサイクル】【自転車 完成車】【日時指定・代引き不可】,スーパーセール期間中ポイント5倍※！さらにクーポンも！ SHIMANO シマノ DURA-ACE FC-R9100 クランクセット 55x42T デュラエース R9100 チェーンホイール ※要エントリー 【代引き・同梱不可】ダイケン　自転車ラック　サイクルスタンド　KS-D284　4台用【ガーデニング・花・植物・ＤＩＹ】,ブルックス ユニセックス 自転車【Brixton Casual Satchel】Grey/Honey.【送料無料】 ミズノ Mizuno メンズ レディース スポーツ用具 Bluetooth サウンドラン800 ワイヤレスヘッドフォン C3JET580 【改装ｾｰﾙ】ａｄｉｄａｓ（アディダス） A129016125 (ﾒﾝｽﾞ)(ﾕﾆｾｯｸｽ）アディダスサングラス A129 GAZELLE S ブラックピンク（ランニング）(A129016125),【新品】【送料無料】【メーカー正規カスタム品】タイトリスト 718 T-MB アイアン単品販売 (#2,#3,#4,50W)N.S.PRO850GHシャフト装着仕様[Titleist/７１８ＴＭＢ/日本仕様][日本シャフトＮＳプロ８５０ＧＨ].Girl Skateboard Complete HOWARD CANDY FLIP 8.5 Girl Skateboard Complete Mike Mo Constructivist Red 8.25,スピード (speedo) モノグラム ウインドジャケットパンツ上下セット（ネイビーブルー×ネイビーブルー） SD12F10-NB-SD12G10-NB [分類:水泳・水球 ウインドアップウェア 上下セット] 送料無料,RH＋（アールエイチプラス アールエイチ+） RH872 LEGEND （レジェンド） 限定カラー タイヤ パーツ 自転車 Schwalbe Marathon Racer Performance Line Lite Skin Race Guard Speed Grip Wired Tyre - Reflex Black, 700 x 30 C,スプロケット フリーホイール ギア AMBROSIO 9SPD SHIMANO CASSETTE 12/25T CHROME - 9 SPEED ROAD RACING SHIMANO SRAM.

【スーパーセール！ポイント10倍】【受注生産品】【卓球トレーナー】トーエイライト　　卓球トレーナー１８０　Ｂ?２２９７ 【送料無料】STIGA（スティガ） 中国式ラケット CARBONADE 45 PENHOLDER（カーボネード 45 ペンホルダー）,EMILLID BAHAMA (エミリッドバハマ) E-502 アイアン 5-P　TourAD AD-50シャフト.Muziik (ムジーク) On The Screw Forged Iron muscle back 5-Pw　KBS C-Taper 95（BLACK）シャフト パインシルバー　ゴルフカップ　　PS.1164-C　　　松下徽章 【文字刻印代無料】【ポイント2倍】【最安値に挑戦】【送料無料】,【カスタムオーダー】ゆるり(YURURI) MH-1112+GraphiteDesign AD105/115,UNION ユニオン FORCE フォース Black/White 17-18 2018 17/18 ビンディング バインディング メンズ 男性用【ぼーだまん】 2017 BTM ビーティーエム スノーボード SWEET 【板】日本正規品,DORON (ドロン) LIFE Women's ハーフタイツ D0130.○ミズノ A2ME6642・ブレスサーモダウン ミドルウエイトジャケット（メンズ）【45%OFF】 【単品3番アイアン】【カスタムアイアン】Mizuno MP-4　NS PRO MODUS3 TOUR130　モーダス３ミズノ,【送料無料】キャロウェイ BIG BERTHA BETA(ビッグバーサベータ） 2016 ユーティリティ GP for BIG BERTHA #4 SR【日本正規品】.THE NORTH FACE（ザ・ノースフェイス） ＨＥＤＧＥＨＯＧ　ＦＡＳＴＰＡＣＫ　ＬＩＴＥ　ＩＩ　ＧＯＲＥ－ＴＥＸ ９．５／２７．５ｃｍ ＫＫ（ＴＮＦブラック×ＴＮＦブラック） NF51725 EVAフェンダー 300※商品画像：左から2番目,ポンプセットTMC 24V,【SURFTECH・サーフテック】CHANNEL ISLAND HIGH 5 ハイファイブ TLPC (5'11 x 20.87 x 2.75”) Hyperlite State 2.0 Wakeboard With Focus バインディング 2017 135cm/10-14 ウェイクボード　板・ロープ・ブーツなど【送料無料】【代引不可】【不可】,Trek Light Gear VersaTrek ゆりかご ブランコ (Pink/Charcoal) ハンモック キャンプ【送料無料】【代引不可】【不可】【05P20Aug16】【0818】.(送料無料) TIMBUK2 ティンバック2 2017春夏モデル Parker Pack パーカーパック OS(35L),ラピエール 2017年モデル センシウム 500 CP / SENSIUM 500 CP【LAPIERRE】,アシックス asics メンズ gelnimbus 19 マラソン アウトドア スポーツ メンズシューズ ジョギング シューズ,● 【送料無料】 NIKE (ナイキ) ランニング レディースランニングシューズ ウィメンズ ナイキ フリー ラン 2017 レディース ブラック/ホワイト/ダークグレー/アンスラサイト 880840-001,【中古】【ロッド】メガバス：F4-66Xti ［2008モデル］ シャムロック 【ベイトロッド/釣り竿・釣竿】【送料無料】【返品不可】,【アウター・ジャケット】ダイワ：レインマックス ハイロフト ウィンタースーツ DW-3507 Mサイズ サフラン【メンズ・ユニセックスウェア】【送料無料】,SHG-002 W/N 26.0 ヨネックス メンズ・ソフトスパイク・ゴルフシューズ（ホワイト/ネイビー 26.0cm） Yonex POWER CUSHION 002 [SHG002WN260]【返品種別A】【送料無料】,【ZOY/ゾーイ】レディース ストレッチスキニーパンツ37401.

2017年 ONOFF/オノフ レディース クラブケース OL0717(マスタード) 【女性/レディース用/収納可能本数6-7本】 【送料無料】アディダス（adidas） ゴルフシューズ ゴルフスパイク トラクション ボア ワイド ホワイト/ホワイト 360 traxion Boa 360 Q44727 【ゴルフ シューズ スパイク】,FOOTJOY [フットジョイ] PRO/SL Boa メンズ ゴルフシューズ 56847 ブラック.ダイケン　自転車ラック　サイクルスタンド　CS-MU4　4台用　　【ab-1073016】【送料無料】 【送料無料】 mont-bell(モンベル) ダウンマルチブランケット #5 カラー：バ－ントオレンジ(BTOG) 1121315,スポルティバ スクワマ SKWAMA　10S クライミングシューズ （Men's）,Caravan(キャラバン) GK24/190/245 11241ブーツ 靴 トレッキング トレッキングシューズ トレッキング用 アウトドアギア 【スーパーSALE中エントリーでポイント5倍】グローバルエリート ゴールデンエイジ／軟式・オールラウンド用グラブ／ポケット正面タイプ（1AJGY16000）『軟式野球 グローブ ミズノ』,デサント (DESCENTE) ウォーマージャケット＆ウォーマーパンツ上下セット（ブラック×ブラックホワイト） DVB-3751L-BWH-DVB-3751P-BWH [分類:バレーボール ウインドアップウェア 上下セット] 送料無料.【スーパーセールでポイント最大36倍】TOEI LIGHT（トーエイライト） ソフトバレーボールネット B6945 【送料無料】 ミズノ 折りたたみ式ボール収納カゴ(9va8011) 　クリスマス ギフト sale Ｃ1712,【最大36倍！ポイント祭！ 12/7 1：59迄】LOUDMOUTH ラウドマウス ゴルフウェア メンズ ショートパンツ 767306-065 2017春夏.CYCLEOPS（サイクルオプス）　スーパーマグニートプロ VER2【トレーナー】 【東京都・神奈川県へお届けの方限定!!】【送料無料・完成品でお届け】Lupinus(ルピナス)LP-266HA-K-KNRJ★26インチシティサイクル オートライト 樹脂後子供乗せC2,SIGNET(シグネット)65338 1/2DR ミニエアーインパクトレンチ 65338,【送料無料】TRAILER BGC-F20-GR グリーン [折りたたみ自転車(20インチ・6段変速)]【同梱配送不可】【代引き不可】【沖縄・北海道・離島配送不可】 【12000円均一】FILA(フィラ)レディース・ウィメンズ73 シャツ・スコート上下セットフィラネイビーVL1682-20-VL1687-20A【17★】●●,Lucy Zenergy Sports Bra - Women's Lemon Spacedye アウトドア レディース 女性用 アンダーウェア スポーツブラ ブラジャー.【500円offクーポン 12/13 9:59まで】 【ヨネックス】 テニスシューズ パワークッション エアラスダッシュ S GC [カラー：アクア] [サイズ：22.0cm] #SHTADSG-301 【スポーツ・アウトドア:スポーツ・アウトドア雑貨】【YONEX】 【500円offクーポン 12/13 9:59まで】 【ヨネックス】 テニスシューズ パワークッション エアラスダッシュ S AC [カラー：ダークネイビー] [サイズ：26.5cm] #SHTADSA-554 【スポーツ・アウトドア:スポーツ・アウトドア雑貨】【YONEX】,数量限定 オデッセイ オーワークス パター ◆レディース◆ 2017モデル 日本仕様 O-WORKS Women's,【送料無料】 ピン パター SIGMA G SHEA H 33インチ (標準グリップ PP62 ブラック×シルバー)【トゥ・バランス】.

SHG-002 BK/BK 27.5 ヨネックス メンズ・ソフトスパイク・ゴルフシューズ（ブラック/ブラック 27.5cm） Yonex POWER CUSHION 002 [SHG002BKBK275]【返品種別A】【送料無料】

岡山県の糖尿病の医療連携体制の構築と推進及び県民への普及啓発活動を行っています

  • 標準

DONIC ドニック ラケット 卓球 卓球用 シェークラケット オフチャロフ オリジナル センゾーカーボン スタンダードグリップタイプ 【対象外】 】 【PING公認フィッター在籍店！】 リベロツーリングテントＵＶ〈2人用〉【品質は100％満足保証】

総合管理医療機関とは専門治療医療機関とは慢性合併症治療医療機関とは急性増悪時治療医療機関とは登録施設数の推移糖尿病の医療連携体制を担う医療機関一覧

DONIC ドニック ラケット 卓球 卓球用 シェークラケット オフチャロフ オリジナル センゾーカーボン スタンダードグリップタイプ 【対象外】 】 【PING公認フィッター在籍店！】 リベロツーリングテントＵＶ〈2人用〉100％保証

 診療ガイドラインに則した診療を実施していることが求められます。テーラーメイド SLDR グローレF 純正スリーブ スピーダー エボリューション 569 青 スリーブ付カスタムシャフト グローレF対応

総合管理医療機関

総合管理医療機関とは糖尿病の定期的な診療と、糖尿病だけでなく日常的な診療や健康管理等を行う身近な医師（かかりつけ医）のことです。

  • 糖尿病の診断及び指導が可能であること
  • ブドウ糖負荷試験や、HbA1cなど糖尿病の診断や評価に必要な検査が実施可能であること
  • 食事療法、運動療法及び薬物療法による血糖コントロールが可能であること
  • 低血糖時及びシックデイの対応が可能であること
  • 専門治療を行う医療機関及び急性憎悪時及び慢性合併症治療を行う医療機関と診療情報や治療計画を共有して
    連携していること【ｽｰﾊﾟｰｾｰﾙ ﾎﾟｲﾝﾄ１０倍】宇崎日新　☆　Ｎｓ　チヌ　１号　５３０６

専門治療医療機関

専門治療医療機関とは、糖尿病を専門に治療できる病院。教育入院ができる施設のことです。

  • ブドウ糖負荷試験や、HbA1cなど等糖尿病の評価に必要な検査が実施可能であること
  • 各専門職種からなるチームによる、食事療法、運動療法、薬物療法等を組み合わせた集中的な治療（心理問題も含む）及び教育入院が実施可能であること
  • 糖尿病合併妊娠及び妊娠糖尿病に対応可能であること
  • 食事療法 、運動療法を実施するための設備があること
  • 総合管理医療機関及び急性憎悪時及び慢性合併症治療を行う医療機関と診療情報や治療計画を共有して連携していることダイワ　ソルティガ　12ブレイド【2号-300m】

慢性合併症治療医療機関

慢性合併症治療医療機関とは、糖尿病特有の慢性合併症（網膜症、腎症、神経障害、動脈硬化性疾患、歯周病など）を治療する病院のことです。

  • 糖尿病の慢性合併症（糖尿病網膜症、糖尿病腎症、糖尿病神経障害等）について、それぞれ専門的な検査・治療が実施可能であること（単一医療機関ですべての合併症治療が可能である必要はない）
  • 糖尿病網膜症治療の場合、蛍光眼底造影検査、、光凝固療法、硝子体出血・網膜剥離の手術等が実施可能であること
  • 糖尿病腎症の場合、尿一般検査、、尿中微量アルブミン量検査 、腎生検、腎臓超音波検査、血液透析等が実施可能であること
  • 総合管理医療機関、専門治療医療機関及び急性憎悪時治療を行う医療機関と診療情報や治療計画を共有して連携していること※バリバス iD アイディー 833-4（イワイドリフト) ［VARIVAS］iD［iwi drift］岩井渓一郎 4513498

急性増悪時治療医療機関

急性増悪時治療医療機関とは、糖尿病に伴う急性の合併症（糖尿病昏睡など）を治療する病院のことです。

登録施設数の推移

平成28年11月1日

 

 

糖尿病の医療連携体制を担う医療機関届出数（二次医療圏別）

医療圏機能区分届出数
 県南東部総合管理143
専門治療15
慢性合併症・糖尿病網膜症17
慢性合併症・糖尿病腎症11
慢性合併症・糖尿病神経障害21
慢性合併症・動脈硬化疾患10
慢性合併症・歯周病185
急性増悪時治療11
413
県南西部総合管理113
専門治療6
慢性合併症・糖尿病網膜症13
慢性合併症・糖尿病腎症9
慢性合併症・糖尿病神経障害10
慢性合併症・動脈硬化疾患5
慢性合併症・歯周病131
急性増悪時治療4
291
高梁・新見総合管理15
専門治療2
慢性合併症・糖尿病網膜症0
慢性合併症・糖尿病腎症1
慢性合併症・糖尿病神経障害1
慢性合併症・動脈硬化疾患0
慢性合併症・歯周病9
急性増悪時治療1
29
真庭総合管理11
専門治療2
慢性合併症・糖尿病網膜症0
慢性合併症・糖尿病腎症1
慢性合併症・糖尿病神経障害0
慢性合併症・動脈硬化疾患0
慢性合併症・歯周病13
急性増悪時治療0
27
津山・英田総合管理48
専門治療5
慢性合併症・糖尿病網膜症0
慢性合併症・糖尿病腎症3
慢性合併症・糖尿病神経障害4
慢性合併症・動脈硬化疾患1
慢性合併症・歯周病33
急性増悪時治療4
98
合計858

 

機能区分届出数 
総合管理330330
専門治療3030
慢性合併症・糖尿病網膜症30478
慢性合併症・糖尿病腎症25
慢性合併症・糖尿病神経障害36
慢性合併症・動脈硬化疾患16
慢性合併症・歯周病371
急性増悪時治療2020
858858

平成28年11月1日A262 THE SHIELD SPORT VERSION ライトピンクシルバー ( A262016111 / ADS10287717 )【 アディダス 】【QBH33】

糖尿病の医療連携体制を担う医療機関一覧

岡山県糖尿病医療連携体制を担う医療機関等について

 

{yahoojp}nc03-zzp04-cjia-zd-3757